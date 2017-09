Justicia

Habrían sido erradicado el secuestro en Morelos

Las estadísticas hablan por sí solas, aunque en los hechos, es todo lo contrario, cada día se sabe de más víctimas, jóvenes asesinados, ausentes, desaparecidos, todo lo anterior ante la indiferencia de las autoridades que, a toda costa tratan de dar la imagen ante los ojos de la sociedad, como un estado seguro, inclusive, un paraíso con santa paz.

Por qué las cifras oficiales van a la baja en hechos delictivos, pero principalmente en el renglón de secuestros, se debe a que, en muchos de los casos la familia no denuncia por temor a que sus seres queridos sean asesinados, por desconfiar de la justicia, por las intervenciones fallidas y hasta fatales cuando las víctimas confían en la Unidad antisecuestros y hay un caso concreto que indignó a la sociedad, cuando un niño fue asesinado por sus captores debido a que un agente se quedó con el dinero del rescate y entregó a los criminales solo recortes de papel.

Se habla en los últimos días que la policía ha rescatado a niños y niñas “ausentes”, que han sido detenido secuestradores, pero entonces, si no hay secuestros, como hay rescates o detenciones, un caso para “La Araña” del comic Tobi, aunado a ello, Morelos es un cementerio clandestino en todo lo largo y ancho de nuestro territorio, por doquier se encuentran cadáveres putrefactos, osamentas, descuartizados, mujeres decapitadas y cartulinas con amenazas, de gente que fue víctima de secuestro, pero los grupos criminales la hacen aparecer como parte de grupos rivales, posiblemente para exculpar al Estado y se haga creer que todas esas víctimas merecían morir por andar en malos pasos, cuando no es verdad.

Otro caso que indigna a la sociedad es el del hijo de la Juez, del TSJ, un estudiante de ingeniería desaparecido el año pasado cuando se fue con tres amigos, todos trabajadores del Poder Judicial, inclusive uno de ellos, Carlos Axel, con antecedentes penales por haber intentado asesinar a balazos a dos guardias de seguridad de un antro en zona residencial de Cuernavaca- al que invitaron a la inauguración de un antro en el estado de México y por el cual pedían 3 millones de pesos por su rescate, se desconoce si la familia los pago, pero al paso del tiempo, los tres acompañantes del ausente fueron detenidos, pero como tienen amistades entre los impartidores de justicia, a casi un año de los hechos, el caso no ha avanzado y, la muerte de FabiánTonantiuh Tlapango Flores, parecía quedar en el olvido, pero sus padres decidieron hacerlo público, -pese a las presiones del Estado para que no se sepa que hay secuestros y ejecuciones-, es de mencionar que, según el padre del muchacho, el cadáver fue localizado con recursos familiares y no por ayuda de la Fiscalía Morelense.

Acostumbrarse a la extorsión, No queda de otra a la sociedad

Hay dos noticias sobre esto: Una buena y otra mala. La Buena. Es que las extorsiones han bajado, sí, no el delito, sino que ya los dedicados a esto terminaron por razonar que, los negocios, el transporte, las empresas y las familias deben de subsistir y no terminar por ser desplazadas del estado, entonces, las cuotas han sido reducidas a modo que puedan ser pagadas sin chistar, de tal forma, que abundan los cobradores por estos servicios, con cantidades que van desde 500 pesos por semana, hasta 5 mil, “de acuerdo al sapo, la pedrada”, dice un refrán popular.

Este pago de extorsión se disfrazada como pago por protección, para evitar asaltos, robos o incendios, ejecuciones, secuestros o cualquier evento de sangre, algo así como “un seguro criminal”, por lo cual, cuando los que pagan extorsión sufren asalto, avisan a los que les cobran y de pronto, aparecen varias camionetas con gente armada que buscan al o los responsables, le regresan la mercancía o celulares a las víctimas, solo parte del dinero y, de ese modo aparecen como héroes, pero lo no que no dicen, es que esa gente que fue asaltar o robar o amenazar, son del mismo grupo criminal para hacer creer a las víctimas, que pagar una extorsión conviene.

La noticia mala. Es la merma de los ingresos familiares, han ocasionado cierre de comercios, desplazamientos de familias, el incremento en el precio de mercancías, prestación de servicios, como es subir el costo de una comida corrida, mariscos, sopes, tortillas, inclusive en el pasaje, le suben 50 centavos a pasajeros bajo el argumento de que no sufrirán asaltos durante el trayecto a sus destinos.