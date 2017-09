Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-08

1.- El deporte en los partidos I

2.- Árbitros

3.- Asociaciones

4.- Mocte

1.- En los partidos políticos el deporte no es la prioridad, y desde que el tamaulipeco, Jorge Meade González dijo que el deporte no tiene gran importancia en el PRI, ahí está, y nadie ha sido capaz de decir, es el punto de vista del norteño, no de los priístas, para dejar constancia de que las cosas han cambiado, pero no, nadie se anima a hablar de este tema porque no es prioridad; no es su asunto, lo ven lejano, como si sus dificultades se pudieran resolver por sí solas, cuando que las cosas no están bien y no hay reclamos, y es cierto, ni siquiera de los deportistas, pero en la política, al menos para hacerse notar algo deben de decir sobre este asunto, y no, no se hace; se entiende, si no lo hacen para lo que consideran importante, menos para lo que ven como un entretenimiento, y no ven que es una de las más importantes herramientas para conservar la salud y hasta para resarcir el tejido social, pero todo queda en el discurso, no en la realidad, y ni siquiera se da algún pronunciamiento de parte del nuevo dirigente (si lo pone usted entre comillas o si le pone que él da la cara y Amado Orihuela el que dispone lo que debe hacerse, no sé si le sobre razón), Alberto Martínez, pero ¿cómo lo va a hacer, si cuando fue presidente de la comisión del deporte en el congreso local permitió que en esta área se bajaran los presupuestos en lugar de superarse; así que si antes no lo hizo, ahora no tiene ninguna clase de interés; no lo entiende, le es ajeno; ni siquiera se acuerda de lo que se habla; no es su terreno, nunca lo tocó para entender la trascendencia de ello; no lo hizo antes, no lo hará ahora, y si, como se dice, Jacqueline Guerra Olivares tampoco insistió para que se le incrementara el presupuesto para no hacer enojar a Graco, pues resulta que para el buen Beto, se tiene una situación perfecta: no le interesa, no le protestan los deportistas y la que es titular del área no se acercó, él feliz, y hasta cree que lo hizo perfecto, dejar al deporte con un presupuesto con un presupuesto 33 por ciento más bajo que en el 2012

a.- Jorge Meade González, Tamaulipeco de nacimiento, dijo que en el PRI el deporte no es prioridad; fue hace mucho tiempo; me lo dijo a mí y nunca cambió su punto de vista.

b.- Después de que Jorge habló mal del deporte en el PRIO, jamás nadie lo desmintió.

c.- En la actualidad, en el tricolor se tiene a César Cruz Ortiz en puesto trascendente en el partido; fue director del deporte, y de este tema, nunca dice nada; nunca le interesó.

d.- Cuando estuvo al frente del Instituto del Deporte no hizo nada por él, tanto que Jorge Carrillo Olea calificó a César Cruz como la vacilada de don Antonio Rivapalacio López.

e.- El propio don Antonio se arrepintió del nombramiento, “pensé que algo se haría”.

f.- Con Rodolfo Becerril imposible hablar del deporte dentro de ese partido político.

g.- El titular del tricolor, Alberto Martínez, fue el titular de la comisión del deporte en el congreso local; nunca defendió esa área; no le interesó, no es lo suyo; le vale un rábano.

h.- Se dice que no se defendió el deporte porque Jacqueline nunca se acercó al congreso.

i.- Tengo entendido que una vez lo hizo, pero sola y sin argumentos; fue relegada fácil.

j.- El único que defendió el deporte y que piensa darle fuerza en caso de ocupar un cargo de elección popular el Jorge Shaffino; de ahí en fuera, silencio sepulcral partido.

2.- Relegar a Bernardo Ortega de la instrucción arbitral en Morelos por traer un fuereño es una aberración, y estoy diciendo lo menos que merecería Arturo Pablo Brizio Cárter.

3.- En la asociación de fútbol se respira tranquilidad, después de que Gabriel Gómez quiso darle cuartelazo; lo dejaron solo porque no tenía razón.

4.- Moctezuma Serrato Salinas no ha hecho nada relevante por el deporte en Cuernavaca, pero le deseamos pronta recuperación. Es una buena persona, sin duda, pero que no le toquen el vals del deporte.