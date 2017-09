Local

Asegura Jessica Ortega que "no hay línea" en Morelos para un Frente con PRD y PAN

Gerardo Suarez |

2017-09-07

No hay línea de su dirigencia nacional y mucho menos una obligación para tener que ir en alianza en Morelos a pesar de que ya se firmó la carta de intención a nivel nacional entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró Jessica Ortega de la Cruz, presidenta de este instituto político quien afirmó que lo importante será el buscar coincidencias entre los integrantes del Frente Amplio

Democrática sin embargo, de no lograr los acuerdos MC irá solo para el 2018.

Por lo pronto, dijo que ellos estarán abiertos al diálogo, a los acuerdos y sobre todo a las coincidencias para que le vaya bien a

Morelos por lo que intentarán fortalecer las propuestas ciudadanas ya que en la entidad lo más importante será lograr que los intereses de

los ciudadanos sean lo que prevalezcan y al final les permitan tener un perfil acorde a los tiempos actuales para que se convierta en un

generador de coincidencias y la oferta que presenten sea atractiva.

La presidenta de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, insistió en la necesidad de tener que explorar todas las posibilidades de las candidaturas porque de no ser viable y positivo no le entrarán a ese acuerdo que ha sido ya avalado por la dirigencias nacionales de los tres partidos a través del Frente Amplio Democrático.

“Se piensa que lo que se firmó a nivel nacional se tiene que hacer en todos los estados como en Morelos y esto no es así, no es real. Por ello, reitero que todos debemos estar a favor y si las condiciones no se dan, nosotros iremos solos con nuestras propias propuestas y

candidatos ciudadanos”, precisó.

Rechazó que haya una línea de su dirigencia nacional y mucho menos una

obligación para que tengan que firmar todo lo que el PAN y PRD digan,

puesto que lo importante y prioritario será el lograr una coincidencia

de ideas, explorar todas las alternativas y posibilidades para que

puedan lanzar a los mejores cuadros ciudadanos que evidencien un

verdadero acuerdo y dejar de lado los intereses personales.

Al final, dejó en claro que Movimiento Ciudadano nunca ha participado

en una alianza con Acción Nacional y por tanto, privilegiarán los

acuerdos para poder ir en alianza porque de lo contrario lo

rechazaran, a pesar de las grandes e importantes expectativas que se

tienen entre los tres partidos políticos.