2017-09-07

-Manuel Martínez ha incumplido con esa obligación desde marzo de 2014: ex esposa

-La madre de las menores teme por su integridad ante las reacciones violentas del ex funcionario





El ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós debe más de un millón de pesos por concepto de pensión alimenticia de sus dos menores hijas, confirmó María Esther Álvarez, ex esposa de quien fuera presidente municipal de Cuernavaca.

También dijo temer por su integridad “física”, ante las reacciones violentas que ha sufrido por parte del ex funcionario municipal.

En rueda de prensa en la explanada del Poder Judicial, Álvarez Suárez, señaló que a pesar de que salió una sentencia bajo el número de expediente 77/2014 por parte del Tribunal Superior de Justicia, Martínez Garrigós no ha solventado la cantidad de un millón 100 mil pesos por concepto de pensiones alimenticias adeudas correspondientes de marzo del 2014 al 2016, además de que no ha cumplido con el pago del colegio de las menores de edad, así como el despojo de su vivienda.

La ex esposa dijo que actualmente ha sido amenazada por parte del ex funcionario municipal, al mencionar que le quitará a sus hijas, situación que no descartó un posible tráfico de influencias, debido a que existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Derechos Humanos y el DIF en contra de Manuel Martínez Garrigós, situación que hasta el momento no han avanzado.

“Yo hago responsable a Manuel Martínez Garrigós de lo que nos pueda suceder y más a partir de esta declaración, en los juzgados ya acepto que fue un desalojo y le están requiriendo que nos deposite en un domicilio que este a nombre de mis hijas (…) No sé si haya un tráfico de influencias pero si ha sido muy difícil para mí que a las mujeres y niños no les dan pensión, las amenazan y las insultan, yo confió en la justicia y sé que va a pasar”, reveló.

Álvarez Suárez aseguró que en el mes de diciembre del año pasado, Manuel Martínez Garrigós destrozó las oficinas del colegio dónde estudian sus dos menores hijas de nombre Camila “N” de siete años de edad y Frida “N” de cinco años de edad, al momento de que el político intentó realizar una convivencia familiar con sus menores, sin embargo, al impedirle el acceso destrozo las instalaciones.

“Quiso hacer convivencia familiar en el colegio y estos bajo el reglamento le dijeron que no se puede y hasta el TSJ, le dijo que no se realiza en el Colegio y si no tienes alguna cita con algún profesor, no se puede entrar nada más porque si, entonces iba con toda la familia, la mamá de Manuel agarró el extinguidor de la escuela y lo aventó con la recepcionista, partió toda la recepción está todo grabado y eso paso el primero o dos de diciembre del año pasado”, dijo.