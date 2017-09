Local

2017-09-07

A casi un año del secuestro y asesinato de Tonatiuh Tlalapango Flores, hijo de una juez de lo familiar adscrita al municipio de Jiutepec, sus deudos denunciaron al personal de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión (UESC), por actos de intimidación y dilación en la investigación para la captura de cuatro personas más quienes participaron en el homicidio de su hijo.

De acuerdo con el padre del estudiante de ingeniería, Fabián Tlalapango Carrasco informó que no han visualizado ningún avance en las investigaciones del secuestro y asesinato de su hijo por parte de las autoridades de la UESC; debido a que no han aportado las pruebas suficientes para lograr la detención de dos mujeres y dos hombres quienes participaron en el plagio de su hijo, hechos ocurridos el pasado siete de octubre del 2016.





Además de que Tlalapango Carrasco acusó a las autoridades de la UESC adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), por presionar e intimidar a las víctimas de los delitos de secuestro y extorsión; manifestándoles que si proporcionan algún dato a los medios de comunicación, no avanzaran las indagaciones.

“La UESC no han querido abrir ninguna línea de investigación en contra de estas cuatro personas que ya están ubicadas, yo he pedido que se abra una investigación porqué esas personas aparecen en un video, pero no me hacen caso, son cuatro personas, dos hombres y dos mujeres (…) Si hemos sido intimidados bajo el argumento, que sí yo habló, digo, publicó, por mi culpa se va a quedar el asunto así, pero no es sólo a mí, sino a todas las víctimas que la UESC tiene, les dicen lo mismo, si tú hablas, se caerá por tú culpa”, declaró.

Fabián Tlalapango dijo “temer” que este próximo 20 de septiembre cuando se lleve a cabo la audiencia oral, los tres imputados -quienes dos de ellos trabajaban en el Poder Judicial del Estado de Morelos-, pudieran quedar en “libertad”, ya que han diferido en cuatro ocasiones el juicio oral, bajo el argumento con la solicitud del cambio de sus representantes legales.

“Vamos a estar en la siguiente audiencia este 20 de septiembre, yo temo que ese desenlace, no podemos decir que no existe la posibilidad, ya que si lo existe y si la autoridad no hace caso y no investiga en ese lado, pues la posibilidad aumenta”, advirtió.

Tonatiuh fue visto por última vez, cuando saliera de su domicilio, ubicado en la calle Jacaranda, de la colonia Antonio Barona, del municipio de Cuernavaca, el 7 de octubre del año pasado, alrededor de las 19:00 horas, con dirección al mercado municipal, a fin de tomar un taxi a la Plaza Galerías.

Meses después, el cadáver del joven estudiante fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Teotihuacán del estado de México, en donde el pasado 06 de junio del presente año, fueron entregados los restos a sus familiares para darle sagrada sepultura.