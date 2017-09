Observador político - ¿Habrá Frente Ciudadano por Morelos?

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-09-07

El amasiato que firmó en la Ciudad de México Ricardo Anaya con Alejandra Barrales para ir en alianza en el 2018 entre el PAN y PRD, además de la integración de Dante Delgado Ranauro del MC para formar el trío que han denominado “Frente Ciudadano por México”, es para destrozar electoralmente al PRI y a MORENA. Esta alianza para muchos perversa, es bien vista en Morelos por el dirigente del sol azteca, Rodrigo Gayosso Cepeda por estar su partido en la cuarta posición electoral y contrario a ello, es rechazada por su homólogo Juan Carlos Martínez Terrazas, quien considera que se pone en riesgo el triunfo de los azules pero además, por el pésimo gobierno de Graco Ramírez, quien tiene sumido en la pobreza e inseguridad a Morelos.

RODRIGO GAYOSSO BUSCA SER CANDIDATO A GOBERNADOR.- Quizá el presidente del PRD en Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda, teniendo información privilegiada con anticipación, ha venido trabajando intensamente –junto con Graco Ramírez- para impulsar la alianza con el PAN, sin importar “las pequeñas diferencias” que ambos institutos políticos tienen en su ideología política partidista en temas controvertidos como sucede con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, por citar solo dos ejemplos. Los amarillos aprueban firmemente estos dos conceptos mientras que los azules los rechazan contundentemente. Por ello, para muchos no es extraño decir que panistas y perredistas no se pueden mezclar porque son algo así como el agua y el aceite.

Sin embargo, todos estos argumentos ya salen sobrando con la firma del Frente Ciudadano por México, y por tanto, en Morelos, el presidente del PRD continúa con su trabajo intenso por la mayoría de los municipios en búsqueda no alcanzar la candidatura de estos dos partidos a la gubernatura de Morelos. Rodrigo Gayosso sabe que el PRD solo sin alianza no tiene la menor oportunidad pero ya en ese amasiato que han alcanzado, las posibilidades se incrementa de manera importante para alcanzar un triunfo. Por ello, en el sol azteca que hoy vive la peor crisis en su historia en el país, al darse cuenta de que no tienen la más remota posibilidad de ganar la presidencia de la república, han decidido pactar para alcanzar espacios en varios estados del país entre ellos, donde gobiernan como sucede con Morelos.

La apuesta de Los Chuchos es que en los estados donde ellos gobiernan actualmente como sucede con Morelos, Tabasco y la Ciudad de México puedan ellos designar al candidato a gobernador, siendo la tierra del general Emiliano Zapata, una moneda de cambio por la presidencia de la república que sin lugar a dudas será para el PAN. Buscan ellos, que aquí se firme el Frente Ciudadano por Morelos.

RECHAZAN PANISTAS ALIANZA.- Dice el dicho que “donde gobierna capitán, no gobierna marinero”, en clara alusión a Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del PAN quien está firme a no dejar pasar ese acuerdo que se firmó en la CdMx y e ir solos par el 2018. Dentro del PAN en Morelos se han unido para no dejar pasar ese acuerdo que les ha pegado hasta el alma, los tiene en estado de shock e intentan por todos los medios frenarlo. Las presiones estarán a todo su nivel y se verá de qué están hechos los azules.

Sin embargo, si de presencia, liderazgo, capacidad y reconocimiento popular Javier Bolaños se llevaría de calle en una encuesta parcial, que no esté manipulada, al presidente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, luego entonces, de darse la alianza tendría que ser quien encabezara la fórmula del Frente Ciudadano por México en Morelos. Empero, de ser Acción Nacional quien lleve la delantera en la candidatura presidencial, se intentará hacer la moneda de cambio por algunas gubernaturas entre ellas la de Morelos.

El punto, es que de lograrse la alianza el conflicto mayor será en la primera posición al senado de la república, porque corresponderá mujer y uno de ellos, quedaría fuera a menos que decidieran la segunda posición a ese espacio para aspirar formar parte en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

¿MATIAS NAZARIO POR EL PRI? El Revolucionario Institucional es el partido de los considerados como grandes que sigue haciendo agua, ya que no definen quien pueda representarlo en la grande para el 2018 a un día de que empiece oficialmente el proceso electoral. De los que han levantado la mano son el candidato perdedor Amado Orihuela, vinculado ahora con el PRD. Lisbeth Hernández Lecona, la senadora del “sobacón” que se pasó cinco años “nadando de a muertita”. Jorge Meade Ocaranza, quien anda desatado gastando recursos y programas sociales de la Sedesol para su alocada campaña electoral. Guillermo del Valle Reyes, el delegado del ISSSTE, quien asegura que durante su estancia como presidente del PRI, recuperó y ganó prácticamente todo en el 2009 en la entidad y que está utilizando para alcanzar su objetivo de llegar a la grande. Sin embargo, quien también mostró ya el músculo para abanderar al tricolor es Matías Nazario Morales, quien convocó a diversos sectores de la población: alcaldes, diputados locales y federales, a representantes de la iglesia, empresarios y muchos más que reconocieron que más que un informe de actividades legislativas fue el destape de su campaña para alcanzar la candidatura a la gubernatura.

¿DESBANDADA DE FUNCIONARIOS EN GOBIERNO DE NUEVA VISIÓN? En días pasados, el aún gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en palacio de gobierno les pidió públicamente la renuncia a los integrantes de su gabinete que aspiran a contender por algún cargo de elección popular para el 2018. La petición fue una falacia porque de ser real y efectiva del oriundo de Tabasco que durante cinco años ha mal gobernado Morelos, habría una desbandada de funcionarios de primer nivel.

Y es qué, quien encabeza la lista de los funcionarios del gobierno de nueva visión que contenderán por un cargo para el 2018 es el médico Matías Quiroz Medina, además de el aliancista-priista-perredista Francisco Santillán Arredondo, Pablo André Gordillo, entre muchos otros que tienen tapizadas las redes sociales y gastando cantidades de dinero importante para su publicidad electoral, tratando de sorprender al Instituto Nacional Electoral y al Impepac, quiénes ya los tiene en la mira y por lo tanto, tanto estos personajes como todos aquellos que siguen violentando la ley, tendrán hasta el día de mañana para seguir con esta farsa de publicitarse y posicionarse de cara a la designación de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.

