Opinión - Cátedra Sergio Méndez Arceo testimonio y compromiso

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-09-07

Se inaugura esta Cátedra el próximo 22 de septiembre en la Universidad Lasalle en Cuernavaca y el 29 del mismo mes en la Iberoamericana de la Cd. de México. Es una iniciativa nacida de discípulos de Don Sergio que tiene como propósito rescatar y hacer presente su ejemplo cristiano justo en estos tiempos de desolación abismal.

El cristianismo ha sido permanentemente mal comprendido y eso ha contribuido a su abandono, a su desinterés, a su pésima comprensión. Don Sergio siempre dijo que el cristianismo no era una religión. No como se interpreta ahora, no como se vive y se padece como un catálogo de creencias, una lista de obligaciones que –influidas por el miedo- deberían ser obedecidas sin chistar. El cristianismo consistía, consiste, en dar un testimonio, correr un riesgo, asumir un compromiso. Una forma de vida.

La Cátedra Sergio Méndez Arceo (CASMA) se concibe como un espacio académico flexible que favorezca la formación de cuadros y la transformación social propiciando calidad en actividades de investigación, cooperación, divulgación e impacto sociocultural en la realidad con base en temas de actualidad y de interés que se asocien con la vida y obra de la figura de Don Sergio. Se establece con el objeto de mantener vivo y actualizado su pensamiento.

Para ello se propone profundizar en el análisis y comprensión del tema elegido a partir de la contribución que don Sergio haya hecho y de los propósitos de transformación que su figura nos inspire. La temática que se aborde se hará con el propósito de incidir en la transformación a partir de una metodología sustentada en la praxis. La reflexión académica sobre los problemas sociales que se aborden se hará desde la opción por los pobres que don Sergio, fiel al Evangelio, asumió tomando en consideración lo aplicable de su pensamiento en el contexto actual tanto en la interpretación de los sucesos, como de lo que se debería de hacer.

En estas fechas inaugurales participarán notables personajes que tuvieron que ver con el Obispo Sergio, que se comprometieron con él o que se sintieron afectados por su ejemplo cristiano. Hay muchas facetas que se pueden abordar y que –seguramente- irán manifestándose en el curso y transcurso de esta tarea. Destaco a Mons. Raúl Vera, Obispo de Saltillo y al P. Miguel Concha cuyo papel como defensor de los Derechos Humanos ha sido muy destacado.

Participarán también sacerdotes de esta Diócesis influidos y formados por Don Sergio como los PP. Baltasar López Bucio, Ángel Sánchez, J. Luis Calvillo y el Mtro. Tomás Gutiérrez. Se cuenta también con las participaciones de Soila Luna y Gabriela Videla de la Fundación Don Sergio Méndez A.

Dice el texto introductorio:“La CÁTEDRA SMA se constituye como mecanismo no formal de formación continua en torno al proyecto de investigación acción inscrito en el programa que posibilitará el intercambio permanente de análisis, reflexión y comunicación entre el colectivo, así como de incitación y retroalimentación a las acciones de transformación que emprendan”.

Hay utopías que guían a quienes, como peregrinos de buena voluntad, investigan, escriben, buscan, arañan la realidad para comprenderla. La CÁTEDRA se suma a esta búsqueda a fin de que ayude a iluminar el camino.

La CÁTEDRA quiere convocar a quienes hacen de su tarea la transformación de la realidad con el objeto de servir a los oprimidos, a los migrantes, a las mujeres, a los presos por la justicia, a los indígenas, y a quienes buscan salir de las estructuras de dominación. Hay una solidaridad que se puede establecer en esta búsqueda conjunta. La CÁTEDRA abre esta solidaridad de caminar juntos buscando claridad para lograr mayor certeza de resultados.

“Soy pastor para ir por delante y no arriero para ir detrás”, solía decir afirmando su vocación. Le dolía profundamente su Iglesia, una su Iglesia institucional que nunca se ha atrevido a recuperarse como cristiana. Se hace necesario recuperar todo aquello que mostró el talante de este Obispo de los pobres, pastor comprometido y patriarca de la solidaridad como le llamó alguna vez Don Pedro Casaldáliga.

Iremos abundando en esta información dada la riqueza de sus contenidos. Ojalá mucha gente se interese y acuda. Es importante ir forjando comunidad en torno a intereses colectivos y –en este caso- definitivamente cristianos.

Y como se tomaron la molestia de invitarme me siento obligado (agradecido, en portugués) a participar.