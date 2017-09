Justicia

| Pancho Rendón

2017-09-07

No hay avances en el caso de la ejecución de Mazatepec

Han transcurrido ya más de seis días de la artera ejecución del secretario municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, David Santos Roldan, colaborador cercano al alcalde Jorge Toledo Bustamante, y aún las autoridades no han dado con el paradero de los sicarios que pertenecen a la organización criminal 0de “Los Rojos”, cártel de las drogas que opera con impunidad en la franja fronteriza entre los estados de Morelos y Guerrero, bajo las ordenas de Santiago Mazari “El Carrete”; sin embargo este miércoles el Secretario de Gobierno Matías Quiroz, aseguro en entrevistas radiofónicas que los cuerpos de Seguridad ya tenían detenidos a tres de los sujetos que intimidaron a Toledo Bustamante, sólo esperemos pues que no se vaya a tratar de “chivos expiatorios” tal y como lo acostumbra hacer la Comisión Estatal de Seguridad Pública”.

Incluso Los Rojos, siguen apoderando de más territorio morelense, pues se dice que su líder Santiago Mazari ya tiene presencia hasta los límites con el municipio de Xochitepec.

La Fiscalía General del Estado solo confirma lo que uno ya sabe y que es de la opinión pública, pero no ha dicho que al interior del ayuntamiento de Mazatepec, se corre el rumor de que la tesorera tiene vínculos con Santiago Mazari, y que por esa razón buscaban colocar a uno de su séquito dentro de la nómina con un sueldo de 50 mil pesos mensuales, lo cual rechazo tajantemente Toledo Bustamante.

Sin embargo, basta decirlo que de una u otra forma, la complicidades unen más que las amistades y si Jorge Toledo Bustamante, cuando fungió como autoridad del penal de Atlacholoaya, le dio las “atenciones” a Santiago Mazari, entonces hoy, cómo es que el capo más buscado en Morelos pretende hacerse de la vista gorda y hacer como si nada hubiera sucedido hace un par de años en el Cereso Morelos.

Lo cierto es que la venganza de “Los Rojos” ya cobro la vida del profesor, que nada tenía que ver en el velorio, aun sí pagó con su vida la osadía del alcalde de esa localidad.

Hay que ver en que terminan las indagatorias que llevan a cabo los agentes en criminalística, MP y funcionarios de la FGE para que la ejecución no quede impune como otras más, ya que los hechos delictivos que han ocurrido en los municipios de Puente de Ixtla, Amacuzac y de la zona sur-poniente del estado, así como en los municipios aledaños de Guerrero, han pasado inadvertidos por la autoridad, y no por que no hayan sido de su conocimiento, sino porque las víctimas han preferido callar, antes de sufrir las represalias de este grupo criminal o hasta de perder la vida.

Los comensales del restaurante “El Coco” de la comunidad del mismo nombre, ya vivieron horas de angustia y de terror, pues cómo le caería que de repente le cayera un grupo armado para intimidarlo y bajarle carteras, relojes y dinero, y todo lo de valor que usted cargue, por ello, no es extraño suponer que se sabe y se conoce quiénes actúan con impunidad, a cualquier hora del día.

Por homicidio vincularon ayer a cinco de Los Rojos

Cinco presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Rojos” quedaron vinculados a proceso penal por su posible participación en el homicidio de un hombre en el municipio de Xochitepec.

La Fiscalía de Homicidios de la región Sur Poniente logró que un juez de control abriera proceso en contra de José Dolores “N”, alias “El Lolo”; Alejandra “N”, conocida como “Candela”; Marco Antonio “N”, apodado “El Águila”; Jorge “N”, identificado como “El Negro”; y Gerardo “N”, “El Diablo”.

Esto, por su probable intervención en el homicidio de Efraín “N”, de 20 años de edad, cuyos restos fueron abandonados el pasado 15 de junio en distintos puntos de Alpuyeca, Atlacholoaya y la cabecera municipal de Xochitepec.

En audiencia realizada el día de hoy, el juez determinó sujetar a proceso a las cinco personas imputadas, quienes continuarán en prisión preventiva en tanto transcurre el plazo de dos meses otorgado al Ministerio Público para el cierre de la investigación complementaria.

En éste, como en todos los casos, la Fiscalía General del Estado aportará los elementos de prueba necesarios para que el delito no quede impune.