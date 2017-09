Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-07

CUERNAVACA, MOR.- El Centro de Formación Zacatepec no se da por vencido, y aunque sabe que en el primer encuentro frente al Báxter se perdió de fea manera, “nos queda otro encuentro, la revancha, y vamos a luchar por salir con banderas al aire; al menos por encontrarnos con un resultado positivo, y saldremos a luchar hasta el último momento, afirmó Eduardo Sandoval, entrenador del conjunto que nació en el sur de la entidad y, en estos momentos, está con la soga al cuello en la etapa estatal de la Copa que patrocina una marca telefónica, y que se libra en el estadio Miraval.





El conjunto del Báxter, como se informó en su oportunidad, venció 6-0 al Centro de Formación Zacatepec, el domingo, en el estadio Miraval, en donde se vio sólo una escuadra sobre la cancha, pero se espera que en la revancha las cosas sean distintas, por lo menos que alcance el esfuerzo para pelear por un mejor resultado, en donde se alcance hasta el éxito, sin dejar de reconocer que no será sencillo remontar, siendo necesarios seis goles de diferencia para igualar en el acumulado, y siete para ganar, lo que normalmente no sucede.

Mi vida es el fútbol

Eduardo Sandoval ha andado por muchos lugares, siempre cerca del fútbol, fue de los fundadores de un torneo en Zacatepec que pretendía sacar adelante a los jóvenes con la idea de que pronto fueran elementos para los Cañeros de la liga de ascenso, entonces a cargo de Víctor Sánchez Ayala, pero desgraciadamente las cosas no se dieron, se empezaron a impedir los encuentros en el estadio de Zacatepec, siempre bajo algún pretexto, y, al final, ese proyecto se acabó, pero no el entusiasmo ni el equipo, y ahora se encuentra en la etapa estatal de la Copa referida, además de que ya se ganó, por lo menos, un torneo, en la cancha de la preparatoria número uno, lo que habla de que hay talento entre los jóvenes.

“Mi vida es el fútbol, ahí seguiré por siempre; sé que no es sencillo, pero me gusta, me apasiona, y ver nacer a los jóvenes en este deporte, que desarrollen sus facultades, cuenta mucho para mí. Sé que no hay apoyo, que es limitado, que no hay dinero, no hay canchas, pero no importa, lo más importante es que estos futbolistas pueden hacer carrera y si no, son ciudadanos que respetan el entorno”, cerró el entrevistado.