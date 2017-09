Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-07

1.- Cree que lo está haciendo bien

2.- UAEM

3.- Cuautla

4.- EF

1.- Efectivamente, las cosas no cambian en el actual régimen gubernamental en la entidad porque los funcionarios consideran que se encuentran haciendo las cosas no sólo bien, sino de manera excelente, y es por ello que no cambian, porque suponen que son genios y que, si llegan las críticas, no tienen fundamento, son por envidias o a sueldo, y entonces dejan correr los días sin mayores dificultades, hasta el final del mandato, y es lo que le sucede a la titular del deporte en la entidad, que piensa que todo lo que se hace es correcto y que no hay nada qué mejorar, y por ello con frivolidad única hace sus videos para hablar de triunfos, pero se le olvida que los éxitos son ajenos, que no se hizo nada por ellos, pero sí se quiere colgar de lo hecho por otros, y ni en eso cree que está mal, sino que son sus funciones, y que se está trabajando con eficacia, cuando que, en realidad, se inserta en lo ajeno, en lo que no trabajó, como en el caso de la Copa que patrocina una compañía telefónica, en donde, al instar al trabajo conjunto, pretende que se hagan las cosas para ella, porque cuando los ineficaces llaman a la unidad, lo que en realidad quieren decir es que sea en torno a ellos, por encima de cualquier cosa, y ese mundo que han construido les parece extraordinario y creen que se debe a ellos, porque no sólo construyen sus castillos, sino que los habitan, pese a que la realidad es otra; las tapias de sus castillos son tan altas que no alcanzan a ver los efectos que se tienen con sus acciones que se hacen con azadón; sin embargo, un día esas bardas se caen o las tira la realidad y entonces queda el desprestigio, y para eludirlo no es más que la adquisición de un gran manto de cinismo para pasar por las praderas que su proceder atílico dejó, sin que vuelva a crecer la yerba por donde su planta posó, lo que es más triste cuando se es joven y cuando se esperaban muchas cosas como es la circunstancia de Jacqueline Guerra Olivares, directora del Instituto Estatal del Deporte.

a.- Así se le sintió en la entrega de los uniformes a los equipos que participarán en el estatal de la Copa que patrocina una compañía telefónica en la entidad y en el país entero.

b.- Primero, los uniformes se debieron entregar la semana pasada, en la junta previa, por parte del titular de asociación estatal de fútbol, el cuautlense Ramón Sánchez de Cervantes.

c.- Se indicó que sería hasta después de la primera jornada, hasta el lunes (anteayer) y en las instalaciones del Instituto del Deporte y que sería la titular, Jacqueline Guerra Olivares.

d.- Los escuadrones tuvieron la primera jornada sin los uniformes oficiales, y lo permitieron los patrocinadores, en una situación que no acabo de entender, pero se dio.

e.- Sigo sin entender por qué se permitió esta situación; se debió ignorar el llamado de Jacqueline y entregar los uniformes en tiempo y forma, para demostrar que primero es el deporte y luego los formulismos que, en realidad, no dejan nada de sustancia a nadie.

f.- En la entrega, se habló de conjuntar esfuerzos, el fútbol, la compañía patrocinadora y las autoridades del deporte en la entidad, es decir, ella, la estrella del deporte en tierra zapatista

g.- No es lo malo, lo peor es que n o aporta nada a esta clase de eventos, no hace nada que sea práctico; vamos, ni siquiera que sea impráctico porque no se hace nada, sencillamente.

h.- Desde luego que sería de desearse que las autoridades del deporte no sólo se sumen a las actividades de otros, sino que las estimulen, que las generen, que las impulsen por Morelos.

i.- Es mucho pedir cuando que se ha demostrado lo suficiente que no hay capacidad ni voluntad política para hacer bien las cosas por los morelenses.

j.- Lo peor es que cree Jacqueline que lo está haciendo bien; generó una mentira y se le creyó; y todavía más peor, quiere tener un cargo de elección popular para el 2018.

2.- En la Universidad se reiniciaron las actividades deportivas pensando ya en el estatal de Universiada, en donde se va por la revancha, después de que este año no se alcanzaron medallas.

3.- El Cuautla no está resultando como se esperaba, después de cuatro jornadas sólo u8n triunfo, dos empates y una derrota, con la ventaja de que se visitará a los Ciervos, en donde se debe salir con banderas al aire por la debilidad del rival.

4.- En la Educación Física se sigue en las mismas, ante las ausencias de los profesores a las escuelas por jubilación o fallecimiento, son muchos los tiempos en que llegue el reemplazo.