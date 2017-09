Local

Yesenia Daniel

2017-09-06

Jojutla. Una larga fila de personas esperó por algunas horas la apertura de las oficinas de cobro de la empresa de comunicaciones Teléfonos de México (Telmex) en donde ayer el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana mantuvo un paro de 24 horas en defensa de sus derechos laborales.

En punto de las 8 de la mañana un grupo de trabajadores se apostó a las afueras de las oficinas de Telmex, ubicadas en calle Himno Nacional número 104 en la parte céntrica de este municipio, en donde hablaron de la intención del Instituto Federal de Telecomunicaciones(Ifetel) y Telmex de separar ésta empresa y crear dos nuevas, en cuya hipótesis se podrían generar dos contratos colectivos de trabajo, desconociendo el contrato actual en donde están especificadas que las condiciones salariales y contractuales serán revisadas cada año o cada dos años, además de otras de importancia para este gremio.

"Al momento de que el contrato colectivo desaparece pues desaparecen los derechos que están ahí plasmados de los trabajadores, y una empresa que deja de existir pues el sindicato no tiene sentido que exista para la empresa (...) no sabemos bajo qué cláusulas sería el nuevo contrato colectivo y no sabemos qué intenciones traigan con el nuevo contrato colectivo de trabajo", declaró el secretario general de la sección 109 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, José Alberto Gómez Ocampo.

De parte de la Secretaría del Trabajo Federal hay un llamado tanto para el Ifetel como para la empresa de comunicaciones para atender las peticiones del gremio Telefonista, dado que hay un emplazamiento a huelga desde el pasado mes de abril y cuyo plazo terminaría el próximo 30 de septiembre.

"Lo que más se pide es negociar revisando los derechos de los trabajadores, somos más de 60 mil en toda la República, los cuales estamos todos en este paro laboral, ningún trabajador sindicalizado está laborando hoy (...) ni a la empresa ni al gobierno le vemos intenciones de poder negociar con el sindicato, pareciera que Telmex está de acuerdo (en separar la empresa y crear dos nuevas); aunque en un principio decía que no, hemos visto que se está inclinando más por la separación funcional de la empresa", explicó el líder de Telefonistas en esta zona del Estado.

Mientras este paro laboral transcurrió, los usuarios no pudieron pagar sus servicios o recibir una atención personalizada, el servicio telefónicos continuó de manera normal, es decir, no hubo corte del servicio por este motivo.

El paro laboral concluyó hoy a las 8 horas y se espera la reanudación normal en las oficinas administrativas.