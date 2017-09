Local

Erick A. Juarez

2017-09-06

El robo de identidad, grooming, ciber-bullying y sexting son los principales delitos que permean en el estado de Morelos y en el territorio nacional principalmente en las redes sociales como el Facebook, así lo dio a conocer personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

De acuerdo con el agente de la Subsecretaria de Información e inteligencia Policial del Distrito Federal del área de Ciberdelincuencia Preventiva, Félix Alejandro Espinosa informó que los delitos que más cometen en el nivel de primaria a secundaria son: el ciber-grooming y sexting, así como el robo de identidad y el ciberbullying, en el caso de las empresas se registran los delitos del moving, Fishing, entre otros delitos más.

No obstante, el agente policiaco agregó que hasta el momento han visualizado que las empresas que han solicitado sus servicios, ya que en la mayoría de los casos extraen información de sus empleados o clientes, misma que han sido utilizados para su venta a diversos bases de datos.

“Estos delitos cibernéticos no existe ningún rango de edad para ser víctimas, por ejemplo, le tomo una fotografía a una computadora y la subo al mercado libre, la computadora no es mía y no la estoy vendiendo pero yo puedo engañar a ciertas personas y obtener una ganancia en uno, dos o tres días (…) Lamentablemente somos bastante ingenuos y nos creemos todo lo que vemos en internet o todo lo que nos cuentan, así que no hay edad para decir que no han sido presas”, reveló.

El agente del área de Ciberdelincuencia Preventiva, exhortó a la ciudadanía en general a evitar que los menores de edad puedan caer en este tipo de redes sociales quienes podrían ser víctimas de la comisión de algún delito, debido a que en el territorio nacional han contabilizado cerca de tres casos, donde las personas han sufrido quemaduras de tercer grado por cumplir supuestos retos de aventarse agua caliente.