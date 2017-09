Serpientes y escaleras - Tres discursos

Opinión

Las coincidencias entre el discurso de los legisladores del PRI, PRD y PAN son sorprendentes. Al final del sexenio el ambiente político se calienta.

Legisladores federales de tres partidos distintos fijaron por separado una postura muy fuerte respecto al gobierno estatal. Fueron mensajes duros y un deslinde del régimen, lo que anticipa el tono de las campañas del próximo año. El gober tiene muchos frentes abiertos: se ha confrontado con instituciones, con grupos, con la sociedad y hasta con el gobierno federal; al perredista no le ha preocupado abrir canales de diálogo ni conciliar con sus críticos. Los costos de su estilo de hacer política están a la vista.

Esto es parte de lo que dijeron los legisladores:

Matías Nazario, PRI

¿Qué le hace falta a Morelos para crecer; para lograr un desarrollo como el de otros Estados? A Morelos no le hace falta nada, tiene la riqueza de su campo, de su clima y de su gente; ¡a Morelos le sobra un mal gobierno!

Las expectativas eran grandes, tan grandes como las mentiras de las que se valió su titular para engañar a los morelenses. Hoy es lamentable reconocer que Morelos se encuentra desde hace más de cuatro años sumido en un enorme socavón en el que esta administración nos ha colocado, sin consideración ni remordimiento alguno.

En lo económico no hay desarrollo; la generación de empleos está por debajo de la media nacional, por ello se ha incrementado la pobreza. La prioridad de este gobierno ha sido hacer del aparato gubernamental el instrumento para confrontar, intimidar y coaccionar a quienes se atreven a cuestionar a la administración, a quienes alzamos la voz para señalar su ineficiencia y su corrupción.

La universidad del estado, el líder de la grey católica, las agrupaciones de transporte y diversas asociaciones civiles dan cuenta del actuar despótico de quién aseguró serviría a los morelenses con una nueva visión.

De acuerdo con cifras de Hacienda, en lo que va de este gobierno se ha incrementado la deuda pública de Morelos de mil 500 millones de pesos, a 7 mil 189 millones de pesos, sin que ese endeudamiento se haya traducido en una mejora en el nivel de vida de los habitantes de la Entidad.

Más del 50% de las participaciones federales se encuentran comprometidas por adeudos. Tendrán que pasar más de dieciocho años para que los morelenses podamos cubrir esta deuda que hoy pesa sobre nuestros hombros.

“En 18 meses no habrá violencia en Morelos”, dijo el Gobernador al asumir el cargo. La realidad exhibe el incumplimiento de su promesa. Durante los primeros seis meses de este año se han registrado en Morelos 331 homicidios dolosos, 51 más que en el mismo periodo del 2016.

Del primero de octubre de 2012 a junio del año en curso, el Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de 2 mil 659 asesinatos que han cubierto de sangre el suelo de Morelos y a quienes aquí vivimos nos ha llenado de temor, pero también de rabia, impotencia e indignación. No hay un solo morelense que no haya sufrido en carne propia o en la persona de un pariente o amistad, el flagelo de la delincuencia.

El Mando Único intimida alcaldes y opositores políticos, pero no cumple su función: garantizar nuestra integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Los resultados prometidos, junto con la confianza de los morelenses en sus autoridades, han sido enterrados en las fosas de Tetelcingo, Jojutla y Xochitepec.

… La herencia de este Gobierno será un Estado endeudado, en manos de la delincuencia, con altos índices de violencia, sin oportunidades para los jóvenes, en parálisis económica, con escándalos de corrupción gubernamental y una sociedad carente de paz y cohesión social, agraviada por el cinismo y la desvergüenza. El negro legado será una estela de corrupción que no puede de ninguna manera quedar impune!

Cuando la soberbia se apodera del gobernante, se traiciona la confianza ciudadana, se hace mofa del sentir de los morelenses, se corrompe a las instituciones y se abusa del poder para el enriquecimiento personal. ¡No puede haber ni perdón ni olvido!

Estaremos pendientes para que con el Juicio de la historia llegue también el juicio de los tribunales, para que tanta ineptitud y corrupción no queden impunes y se aplique la Ley con todo rigor.

… La corrupción existe porque se ha privilegiado el interés particular por encima de la gente, porque se han corrompido las instituciones, privilegiado la complicidad política, porque la moral pública ha cedido ante la impunidad. ¡Esto tiene que acabarse! Para combatir la corrupción, primero hay que combatir la impunidad.

Mi solidaridad y apoyo a los Presidentes Municipales que hoy son víctimas de la delincuencia. ¿Ese es el Morelos de paz que pregona este Gobierno?

… Si el mando único es incapaz de garantizar la seguridad de las autoridades, mucho menos puede hacer algo por la seguridad de los ciudadanos. En lugar del Mando Único se precisa una estrategia de coordinación entre las 3 instancias de gobierno y de éstas con la Federación, para que se sumen esfuerzos y se compartan responsabilidades. No se puede seguir apostando a una estrategia que a lo largo de estos últimos años ha mostrado resultados negativos.

Lucía Meza, PRD

Morelos vive un grave problema de inseguridad que no se puede ocultar, ni manipular. Los delitos comunes no disminuyen y la delincuencia organizada se ha apoderado de nuestro Estado. Hemos escuchado el dolor y el sufrimiento de familias morelenses que son víctimas de robo, de extorsión, de secuestro y peor aún, del asesinato del hijo, del esposo, del sobrino o del primo.

Las mujeres no estamos exentas de esta violencia delictiva y criminal. Me duele… En verdad me duele, cuando escuchamos que una niña, que una señorita o una mujer fue asesinada o ultrajada. Morelos no merece sufrir de estas circunstancias de criminalidad y violencia, necesitamos estar unidos como sociedad, como vecinos, como familias.

Las voces que piden la intervención del Ejército o de la Policía Federal van en aumento porque ha sido evidente que el modelo de seguridad pública implementada en Morelos no es garantía para alcanzar la paz que todos nosotros anhelamos.

… Estoy convencida de que la fuerza y el mando policiaco deben regresar a los presidentes municipales. Tenemos que rescatar el poder de la seguridad municipal, para garantizar una policía más cercana a la gente.

… Ningún otro proyecto, ni social ni económico, podrá prosperar si no resolvemos el problema de la seguridad pública. Nada es más valioso que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros hermanos.

… Estoy muy molesta con lo que esta sucediendo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; no es posible que la confrontación entre actores políticos ponga en riesgo el futuro académico y educativo de miles de jóvenes universitarios.

Lo digo fuerte para que me escuchen en el zócalo de Cuernavaca y en el campus Chamilpa: La educación de los universitarios no puede ser rehén de confrontaciones estériles y estridentes, ni de revanchismos políticos.

Exigimos al Gobierno del Estado que libere de inmediato los recursos a la Universidad y que ya no retenga el subsidio federal y estatal. Pero también exigimos que esos recursos se administren con total pulcritud y transparencia.

La educación universitaria no debe estar sometida a caprichos de nadie, porque es un derecho constitucional de nuestros jóvenes estudiantes. Rechazamos cualquier propósito de estrangular financieramente a la Universidad y nos oponemos a cualquier intento de parar labores.

… Los tiempos están cambiando y juntos tenemos que enfrentar los nuevos paradigmas democráticos. Morelos está preparado para ser gobernado por una mujer.

… Es fundamental que como clase política tengamos la capacidad de la autocrítica; es imperativo identificarnos nuevamente con la sociedad a la que le hemos fallado. Ver de frente a las y los ciudadanos desde una curul, desde una senaduría, desde la comodidad del escritorio de un gobernador o de un presidente municipal es imposible si no dejamos de lado la corrupción, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito a costa del poder.

Morelos vive momentos difíciles, son sexenios enteros en los que no hemos visto la luz del desarrollo; ni el centro, ni la derecha y con profundo pesar lo admito, ni la izquierda, han logrado darle un rostro diferente y mejorar a nuestro querido estado.

… Debemos hacer un alto y convocar a un gran Movimiento Social de reconciliación y de paz, pero sobre todo que acabe con los malos gobiernos y nos dé como sociedad la tranquilidad de un futuro mejor.

Javier Bolaños, PAN

Morelos vive una de las peores crisis de la historia; no sabemos en qué momento alguien le dijo a este gobierno que era fundamental para los morelenses tirar el estadio de futbol del Curuco Díaz y volverlo a levantar, hacerlo a imagen y semejanza del estadio de futbol de Puebla, pero más chiquito y sin estacionamiento.

Lo digo con mucha claridad: hoy quieren manejar cifras de 600 millones de pesos, pero ¿Cuánto costó la indemnización? ¿Cuánto costó la contratación de la primera empresa? ¿Cuánto costó la demolición?¿En qué momento decidieron entregar el estadio a un empresario de Jalisco por veinte años? Un empresario que no va a pagar ni un sólo peso de renta, que no va a pagar luz, que no va a pagar agua, al que le vamos a proveer de seguridad, que no va a aportar ni un sólo peso de las utilidades que se generen por eventos que ahí se desarrollan… eso se llama corrupción y es no tener vergüenza ante el pueblo de Morelos. ¡No vamos a dejar de denunciar lo que le están haciendo al estado!

La inseguridad alcanza niveles insospechados; hoy Morelos es ejemplo nacional del fracaso en la aplicación del mando único policial… ¿Y cómo no iba a fracasar si empezó mal? Iniciaron quitándole a los municipios el cinco por ciento de su presupuesto, nos dijeron que lo iban a ocupar en capacitación y en mejores salarios para los policías. Fue falso.

Morelos ocupa el primer lugar en secuestro y en chantaje telefónico; Morelos se debate entre defendernos y no acudir con las autoridades por la tremenda desconfianza. Morelos es el segundo estado a nivel nacional donde más creció la pobreza y el penúltimo lugar en desarrollo económico. Nuestro estado atraviesa una crisis inimaginables: la deuda de este sexenio no tiene comparación. Morelos tiene hoy la deuda más grande desde que se erigió como estado.

… ¡Señor gobernador, usted está haciendo historia! Está haciendo historia porque no registramos a ningún gobernador que en los primeros seis meses de su gobierno haya tenido la necesidad de sitiar el centro histórico de Cuernavaca para poder llegar a las instalaciones del Congreso.

Ningún gobernador en ninguna parte de la República se ha enemistado y confrontado con la iglesia y su obispo, con el poder legislativo y su universidad. Reitero mi compromiso con la UAEM: quien ataca a la UAEM, ataca a todos los morelenses; que alguien vaya y le diga al gobernador que los ataques a la universidad y los ataques a nuestro rector lo único que hacen es colocar piedras en el camino a los estudiantes que con tanto esfuerzo acuden a esas aulas a abrevar conocimiento y poner en sus manos las herramientas que necesitan para construir su futuro.

A pesar de los ataques y a pesar de los obstáculos que le han puesto, la UAEM es una de las universidades que más ha crecido en excelencia académica y con una tremenda calidad en sus egresados.

A la universidad nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestra solidaridad.

… Daremos repuesta a aquellos que han sido lastimados a su integridad producto de la tremenda inseguridad que padecemos, respuestas a quienes han visto disminuir su patrimonio por la falta de oportunidades y porque el presupuesto estatal no llega porque se lo embolsan unos cuantos. La respuesta a todos ellos es que habrá justicia: los que nos tienen como nos tienen la van a pagar, no se van a ir tranquilos, van a devolver lo que se embolsaron y los vamos a llevar ante la justicia federal, ¡de eso que no les quede ninguna duda!

… Vamos a construir alianzas sociales, son las únicas que nos interesan; jamás nos van a ver caminando con quienes hoy nos tienen como nos tienen, nuestra alianza será con la sociedad con aquellos hombres y mujeres que se quieran comprometer con Morelos, con aquellos a los que les duele el estado.

¡Esa alianza, sí! ¡La alianza perversa, jamás! Ahí no nos verán, a mí no me verán nunca en una alianza con estos señores que han saqueado al estado.

