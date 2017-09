El Asalto al Cuartel de la Moncada - Otro pleito personal más ahora entre Graco Ramírez y el rector Alejandro Vera

Opinión

| Manuel Martínez Garrigós

2017-09-06

Decía un clásico y teórico de la cosa pública de nuestro país algo más o menos así: “cuando en el ejercicio de la política se agota el diálogo debe de seguir el diálogo y nunca abandonarlo…” El Gobernador de Morelos y el Rector de la Universidad de Morelos, por su personalidad, estilo, soberbia y ansia de poder caminan exactamente en sentido contrario, ¿nadie les ha advertido a los dos que en las instituciones los hombres sólo somos pasajeros?

Es increíble que ambos utilicen de arena de lucha libre vil dos de los espacios institucionales más serios y delicados del Estado de Morelos, el Ejecutivo, y la Universidad de Morelos. Sin lugar a dudas, como leí en sinnúmero de artículos, el Gobernador de Morelos esta confrontado con todos los sectores de la sociedad civil del nuestra Entidad Federativa, en todas las encuestas es el Gobernador más repudiado del país, en la última la de Gabinete Estratégico de Comunicación.

Pero amigas y amigos para que exista un pleito tiene que ser de dos. Nosotros somos orgullosamente egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, “venados de corazón” incluso iniciamos nuestra carrera pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como Presidente de la Sociedad de Alumnos en el año de 1998, amamos a nuestra Universidad, creemos tanto en ella que en nuestro caso le debemos todo, incluso que hoy impartamos cátedra de Teoría del Derecho, en la mejor Universidad, y Facultad de Derecho del Iberoamérica: la UNAM.

Por eso contamos con toda la solvencia moral y ética para pedirle al señor Rector de nuestra máxima casa de estudios en Morelos, que deje de utilizar a la más noble de las instituciones en nuestra Entidad Federativa, para pelear con el Gobernador de Morelos, que deje de utilizar ese burdo pleito personal para posicionarse como candidato del PRI a algún cargo de elección popular en el cercano 2018. Los egresados que amamos a la Universidad, no queremos un Rector en constante pleito de barrio y menos en nuestra máxima institución académica.

Los dos: Graco Ramírez y Alejandro Vera, ¿no se dan cuenta del enorme daño que nos hacen por estar enfrascados en un pleito personal y político? Qué poca sensibilidad de ambos cuando perversamente planean destruirse ¿no piensan en la actividad más noble del Estado moderno y contemporáneo, la academia? O peor aún ¿no pensaron en los miles de trabajadores de base, académicos, administrativos que no recibieron su sueldo? O lo más importante ¿no se pensó en los miles de alumnos morelenses y de otras entidades federativas que corren el riesgo de no prepararse y no tener clases? Qué lástima la verdad, qué nefastos los dos.

Por eso nosotros en las izquierdas, de la mano de nuestros partidos MORENA y PT, y a sugerencia de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, estamos sesionando cotidianamente, en la última por cierto, y en presencia de la Comisión Nacional, donde el anfitrión fue nuestra dirigencia nacional del PT, y en presencia de los dirigentes de las izquierdas en Morelos, Tania Valentina y Miguel Lucia, acordamos buscar los mejores perfiles incluso de la sociedad, vía encuestas serias, para ganar contundentemente las elecciones del 2018.

Por cierto, la audiencia de formulación de imputación contra el Rector Alejandro Vera, se pospuso por lo que dicen los medios de comunicación de circulación local para el 26 de septiembre del año en curso.