Bonifacio Pacheco |

2017-09-06

Breverías Culturales

Graco zarandea al Rector de la UAEM y a Cuauhtémoc Blanco. En presentación de libro coinciden y se caravanean: Hugo Juárez, Instituto de Cultura de Cuernavaca; Wilfrido Ávila, Director Maic-UAEM; la infanta Cristina Feasler Secretaría de Cultura y su decorador el director de museos; María Elena Noval, Fundación Noval ¡Que bonita familia!

Paco Guerrero Garro pregunta ¿Donde se podrá contratar a “La Sociedad Civil Organizada" que organiza ‘Ceremonias de Reconocimiento’?” como en el caso del comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra, el administrador de la narcoplaza Morelos en sus diferentes municipios, por su trayectoria y su labor en materia de seguridad ciudadana en el Estado de Morelos; en Jardines de México (para que no se cuelen los nacos) el 23 de septiembre a las 15:00 horas.

Rodrigo Gayosso‏ da su reconocimiento a Betty Alatriste y Edwin Brito por el trabajo legislativo que han realizado en estos 2 años en beneficio de él y Graco; faltaba más

Al Capo mayor EPN quien creo La Estafa Maestra, para que el gobierno contrate a empresas fantasma y les entregue miles de millones (https://goo.gl/iAyyfz); y a las universidades como puente para desviar miles de millones de pesos (AnimalPolitico.com y MX vs CORRUPCIÓN).

Carlos Brito (@Britovsky), cuestiona a Raul Cervantes: -Fuiste abogado y senador del PRI;

-Usas domicilio fantasma (en Morelos) p/ tu Ferrari y evadir tenencia; -Quieres ser Fiscal Carnal.

Graco gobierno intenta fabricarle delitos al rector de la UAEM, Alejandro Vera, y cuando se presenta a comparecer no tenían la carpeta se investigación.

Luis Machuca‏, el panista y su sequito, aprueban la conformación de un Frente Ciudadano Por México no electoral ¿y para qué?

Cuauhtémoc Blanco en dos años ha desastrado la ciudad de Cuernavaca, tiene seis para hacerlo con el estado si llega a gobernador ¡ajua!

SEGUNDO ANIVERSARIO del Museo de Arte Indígena Contemporáneo a las 10:00 horas.

“TE ESTARÉ ESPERANDO” taller derivado de la lectura del libro “Perdido y encontrado” de Oliver Jeffers del Fondo de Cultura Económica, los niños y niñas descubrirán por que un niño se encuentra en la puerta de su casa un pingüino; en la Casa de Lectura Infantil y Juvenil Comenius a las 11:00 horas entrada gratuita, edificio del CCI La Vecindad, informes en los teléfonos 3145023 y 3145002 correo-e: cidmorelos@yahoo.com.mx.

UNAM MORELOS: Meral Tosun, Galatasaray University presentará la ponencia “Deformations of simple elliptic singularities and generalisation of Slodowy slice” en la palapa Guillermo Torres del Instituto de Matemáticas, a las 12:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/596-deformations-of-simple-elliptic-singularities-and-generalisation-of-slodowy-slice ――― Jesús Hernández Hernández, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, presentará la ponencia “Rigidez del grafo de curvas y sus consecuencias” en la palapa Guillermo Torres del Instituto de Matemáticas, a las 16:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/595-rigidez-del-grafo-de-curvas-y-sus-consecuencias ――― El Doctor Luis Mochan Backal, ICF, presentará la ponencia “Propiedades ópticas de metamateriales” en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas; Información en la pagina-e: https://www.fis.unam.mx/Coloquios List.php.

CICLO de CINE ALEMÁN en el Museo Robert Brady, se presenta “Tiempo de caníbales (Zeit der Kannibalen)”, Director Johannes Naber, Alemania 2014, 16:00 y 18:00 horas; costo $30.00, Netzahualcóyotl 4, teléfono 3188554. Dos hombres de negocios se encuentran en un país asiático cerrando tratos para la firma en la que trabajan; el objetivo es evidente: conseguir lo máximo posible para satisfacer así a sus clientes; en éstas, aparece la joven Bianca, cuya idea de negocio gira en torno al mismo concepto, pero que tiene un concepto del comportamiento humano mucho más elevado, más digno.

“NARANJA MECÁNICA” conferencia y proyección, contexto y narrativa, con los comentarios de Laura Iñigo Dehud y Lorena Noyola Piña, en el cine Morelos a las 17:00 horas, entrada libre. La naranja mecánica es una película angloamericana de ciencia ficción, dramática y satírica de 1971, producida, escrita y dirigida por Stanley Kubrick; es una adaptación fílmica de la novela homónima de 1962, escrita por Anthony Burgess.

EL DOCTOR CRISTIAN CANTÓN, invita a la presentación del libro “Jaime Nunó. Más allá del Himno Nacional Mexicano” y el estreno mundial del "Himno a la Paz" que interpretarán Silvia Navarrete, Piano; Ana Schwedhelm, soprano; Los Niños Cantores de Morelos, Pablo Puente, Director; en el centro cultural Teopanzolco a las 19:00 horas, entrada libre; el texto se presentará también, mañana en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

