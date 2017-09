Local

Gerardo Suarez |

2017-09-05

-Quieren llevarlo a juicio sin entregarle la carpeta de investigación, informa; juez de control determina fecha para nueva audiencia

-Dice que el gobernador viola todos los procedimientos legales porque sus colaboradores tienen consigna política y no jurídica

Asegura el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, pretendía crearle y fabricarle delitos, violando todos los procedimientos legales porque tenían consigna política y no jurídica.

Tras concluir su comparecencia ante un juez de control para responder a las acusaciones hechas por el gobierno estatal, el rector Alejandro Vera, quien estuvo acompañado por miles de estudiantes universitarios e integrantes del Frente Amplio Morelense que aglutina más de 100 organizaciones civiles, expresó: “como ya lo habíamos dicho, estaban actuando de manera facciosa y querían llevarme a juicio sin haberme entregado la carpeta para que pudiéramos preparar la defensa. Esto es una clara muestra de que esto tiene un tinte eminentemente político que nada tiene que ver con el estado de derecho, con desfalcos, con desvíos ni con malos manejos de recursos en la universidad”.

Retención de recursos de la UAEM por Graco

Una vez concluido el mitin que se realizó en la plaza de armas, el rector Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer que Graco Ramírez les está reteniendo hasta el momento 66 millones de pesos correspondientes a participaciones estatales, así como 16 millones de pesos de participaciones federales.

Puntualizó que están por llegar 75 millones de pesos de la federación y por ello, les preocupa que los dineros lleguen a las arcas estatales y éstos no sean entregados a la máxima casa de estudios de Morelos, como ha sucedido en los últimos años con lo que han logrado bajar de diversos programas federales. Agregó que lo que el gobierno del estado les debe son cerca de 80 millones de pesos, cantidad con la cual podrían operar durante este mes, faltando aún les entregue el dinero correspondiente al mes de septiembre para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pueda seguir funcionando sin problema alguna y se les pueda pagar la primera catorcena que será este miércoles.

De igual manera, reconoció que los trabajadores de la universidad se les tienen que pagar una nómina de alrededor de 50 millones de pesos, más todo lo que se necesita para operar con el recurso que viene del subsidio.

Ante este tipo de situaciones y tras generar incertidumbre constantemente por no entregar los dineros a la UAEM, no les resta más que seguir exigiéndole a Graco Ramírez que entregue los recursos a la Universidad.

“Él decía que había malos manejos y que no podía entregarlos, así que ahora el juzgado acaba de decirnos que no hay ningún delito y por lo tanto no se nos puede hacer ninguna imputación, se demostró que se nos estaban violentando los derechos a la Universidad y mis derechos como rector”, expresó Alejandro Vera Jiménez.

Alejandro Vera estuvo acompañado por los integrantes de la Junta de Gobierno, representantes de los cuerpos colegiados, líderes del Frente Amplio Morelense (FAM) y titulares de la administración central de la UAEM, quienes frente a los miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios congregados en el zócalo capitalino, reiteraron que Graco Ramírez persigue al rector y a la Universidad por haber puesto el saber que se desarrolla dentro de las aulas y los espacios universitarios de investigación, por poner todo ello al servicio de los morelenses, principalmente de las víctimas, de los pueblos y de los que menos tienen.