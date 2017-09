Local

2017-09-05

Un juez de control y juicios orales difirió la audiencia del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción no entregara la carpeta de investigación a las partes. Más de 50 personas que apoyan a la universidad se manifestaron en las afueras de los Juzgados de Primera Instancia con sede en Cuernavaca, en donde permanecieron hasta que concluyera la comparecencia.

Sin embargo, fue alrededor de las 10:05 de la mañana de ayer (lunes), cuando iba a iniciar la audiencia, por lo que el personal de vigilancia de Juicios Orales, solicitó a dos litigantes particulares y a un agente del MP desalojar la sala para que tomaran asiento los familiares del imputado, en donde sólo dos personas hicieron caso, mientras que el resto se quedó a la audiencia.





Minutos más tarde cerca de las 10:15 de la mañana, el juez de control, Adolfo González López aplazó para el próximo 26 de septiembre del presente año la audiencia de formulación de imputación debido a que a los agentes del MP no entregaron la carpeta de investigación sobre los presuntos actos de peculado cometido por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Dentro del juicio oral, el abogado de la UAEM, Víctor Manuel "N", exigió al impartidor de justicia se le concediera ese tiempo, debido a que no tenía conocimiento sobre los actos de imputación, además de que desconocía los delitos que se le imputaban a Vera Jiménez.

Cabe mencionar que de acuerdo con los abogados del rector, acusado de malversación de recursos públicos, dijeron que no tuvieron acceso completo y a tiempo de la investigación, por lo que la Fiscalía Anticorrupción deberá de entregar dichas copias certificadas, foliadas y selladas este próximo jueves, según lo establecido por el juzgador.

Y es que al término de la audiencia oral, el abogado del rector, César Ricardo "N", calificó que al interior de la Fiscalía Anticorrupción persisten las deficiencias, debido a que no estuvieron preparados para realizar el juicio oral.

"La Fiscalía Anticorrupción no nos ha entregado copias de la carpeta de investigación, ni a nosotros y ni a la víctima, cómo pretende que nos formulen imputación cuando la Fiscalía Anticorrupción no encuentra las condiciones; se está violando los derechos de mi representado", reveló

En ese sentido, la defensa legal de Vera Jiménez aseveró que durante su intervención ante el juzgador oral, solicitó las copias selladas y foliadas, ante el temor de la posible fabricación de delitos en contra del rector de la máxima casa de estudios.

"Por supuesto desconfiamos del actuar de la Fiscalía, confiamos en el juez y en el TSJ, pero no confiamos en la Fiscalía, porque sabemos que este asunto no es un asunto jurídico, sino político y lo vamos a enfrentar éste y dos carpetas más que están en contra del rector, pero al final va a hacer lo mismo (...) Aquí no hay ningún peculado, no hay ningún desvío, ni fraude, no hay absolutamente nada, esto es una represión política, ya que estamos en una fabricación de delitos como esta, sin ninguna justificación quieren vincularnos a proceso, desde el mes de diciembre estamos tratando de comparecer para que nos den la carpeta de investigación".

El litigante, indicó que durante los próximos días promocionará diversos amparos para evitar que sea privado de la libertad, ante la posible fabricación de delitos que se le imputaría.

En ese sentido, la libertad del rector de la máxima casa de estudios quedará sujeta a la decisión del juez federal, pese a que hasta el momento no existe ninguna medida cautelar en contra de Vera Jiménez.

Por su parte, el titular de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez señaló que este tipo de acciones sólo confirman la promoción de un juicio político en su contra, ya que en su momento la Fiscalía Anticorrupción les negó el acceso a la carpeta de investigación.

Vera Jiménez dijo que durante ese lapso continuará al frente de la UAEM y solicitará al gobierno de Graco Ramírez Abreu entregue los recursos retenidos.

Al salir de los juzgados, el rector Alejandro Vera y sus personas que acudieron para respaldarlo se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para exigir la entrega de los recursos estatales y federales destinados a la máxima casa de estudios.