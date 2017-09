Local

No habrá sometimiento del Ejecutivo hacia el TEE: Francisco Hurtado

Gerardo Suarez |

2017-09-05

-Por condicionar la entrega de los recursos que requiere, dijo el magistrado

El Tribunal Estatal Electoral no se someterá a ningún poder político como intentan por la no entrega de los recursos económicos, acusó el magistrado presidente Francisco Hurtado Mendoza, quien reconoció que hoy se están viviendo tiempos muy violentos y de inseguridad en Morelos, por lo que exigió que el siguiente proceso electoral no debe convertirse en un hecho que abunde en la intranquilidad del Estado.

Reconoció que a sólo días de que se inicie el proceso electoral estén viviendo tanto el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana junto con el Tribunal Estatal Electoral, en violencia política ya que se les pretende de esta forma controlar, presionar y violar la autonomía y funcionamiento de independencia de las decisiones, al no proporcionar los recursos financieros necesarios.

Por lo tanto, adelantó que los desafíos que se presentarán en el proceso electoral, el TEE hará frente a una aserie de figuras jurídicas que generarán una gran participación entre los ciudadanos y los entes políticos, como son el voto de los morelenses en el extranjero, las candidaturas independientes, la reelección, la paridad de género, así como diversos mecanismos de participación ciudadana y la nueva distritación.

Francisco Hurtado Delgado, exhortó a la población en general, a los candidatos y partidos políticos mexicanos, así como a las autoridades estatales y federales para que asuman el compromiso con la democracia en el estado para dejar de lado las críticas destructivas y votar por la participación política.

De lo que se trata, dijo, es de respetar las diferencias para lograr erradicar cualquier acto de violencia, compitiendo con respeto de forma sana y civilizada, esto, al manifestarse convencido de la que la fuerza de la democracia radica en las exigencias de los ciudadanos y la confianza que se tiene en las instituciones electorales.

Ahora insistió, corresponde a las autoridades electorales vigilar y cuidar el proceso que se está a cuatro días de comenzar, ello, bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.