Local

Guadalupe Flores |

2017-09-05

-Inconformes denunciaron que tienen más de 15 días sin el vital líquido

Después de 15 días sin agua potable, los vecinos de la colonia San Miguel Acapantzingo del municipio de Cuernavaca bloquearon por más de una hora la entrada de la autopista México-Acapulco a altura del puente Tabachines.

Esperanza Juárez, vecina afectada, dijo “tenemos más de 15 días sin el abasto de agua y además cuando la tuvimos no la podíamos consumir porque estuvo contaminada con gasolina”.

Desde que les cortaron el suministro, realizaron el reporte en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) pero no hubo respuesta de la autoridad, ante la omisión decidieron cerrar la circulación.

Aunque les han enviado pipas de agua, estas son insuficientes para todas las familias afectadas, por lo que pidió que se restablezca el servicio de manera urgente y normal.

“Somos como 200 familias afectadas y los que están en privada tienen problemas porque no les llega y la pipa no entra o no quieren entrar hasta allá y sus mangueras son muy cortas”, dijo.

Pese a que el SAPAC se comprometió a llevar mangueras más largas para abastecer el agua a las casas que se encuentran en las privadas, Esperanza Juárez advirtió que si no se restablece el suministro del vital líquido volverán a bloquear.