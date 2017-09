Observador político - Esquiroles en Morena

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-09-05

El proceso interno de Morena en Morelos ya concluyó y quien ganó por unanimidad fue Rabindranath Salazar Solorio -pese a los escuetos intentos por echar abajo el proceso-, razón por la cual, el senador es quien tiene en la bolsa prácticamente la candidatura a la gubernatura. Por lo tanto, será casi imposible que fructifiquen los intentos de Manuel Martínez Garrigós y Fidel Demédicis Hidalgo de quitársela de la mano y más por los argumentos y métodos que están utilizando. Lo cierto, es que este fin de semana pasada el Consejo Nacional ratificó a tres coordinadores de organización –candidatos- en igual número de estados: Cuitláhuac García Jiménez por Veracruz; Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México y Rabindranath Salazar Solorio, por Morelos.

MMG Y DEMÉDICIS.- El ex presidente municipal de Cuernavaca, ex dirigente estatal del PRI y ex diputado local plurinominal Manuel Martínez Garrigós, intentó entrar a Morena y buscar la “grande” sin hacer ningún trabajo a favor de este instituto político y solo con el argumento de alcanzar 50 mil votos de ciudadanos morelenses a favor de Andrés Manuel López Obrador. MMG, quien fue expulsado del tricolor no lo recibieron en Morena y por tanto, no tiene una sola probabilidad de competir por este partido.

De ahí que su estrategia de continuar con su legítima aspiración de convertirse en gobernador cambió pero ahora, a través del Partido del Trabajo que irá en alianza a nivel nacional con AMLO, por lo que intenta junto con el senador Fidel Demédicis Hidalgo, con quien se alió, para tratar de incidir cada uno por separado, en la necesidad de que haya una encuesta donde los incluyan junto con Rabín Salazar para que quien esté mejor posicionado pueda representar los intereses de la verdadera izquierda del estado.

Los dos: tanto Fidel como MMG saben que si alguno de ellos se convierte en candidato a gobernador por el Partido del Trabajo, ninguno gana. Y en un afán por demostrar su fuerza, provocarían o intentarían hacer creer a quienes toman las decisiones de las candidaturas que si va la “izquierda” dividida, dan la pauta para que pierdan y gane cualquier otro partido y candidato como pudiera ser la alianza del Frente Amplio Democrático, sin importar quien pudiera ser el abanderado de entre Javier Bolaños Aguilar o Rodrigo Gayosso Cepeda, en caso de llegar a darse. Dentro de Morena hay muchos esquiroles que llegaron después de no tener opciones en su anterior partido y ahora, intentan a toda costa, sin ningún argumento ni elemento convincente, abanderar los principales cargos de elección popular por considerarse unos “líderes” que hoy en día están en duda. Los esquiroles dentro de Morena los hayan y muchos, intentarán frenar a este partido para que llegue sus verdaderos patrones al gobierno.

ALEJANDRA GARCÍA Y RAÚL IRAGORRI, AL SENADO.- Una de las mujeres de las izquierdas que durante años ha picado piedra entre la militancia como es Alejandra Flores, logró luego de varios filtros y de un trabajo intenso entre las bases, consolidarse como la propuesta para el senado de la república por el Movimiento de Regeneración Nacional, tras haber dejado en el camino a varias talentosas, y capaces líderes sociales que aspiraban al cargo pero que al final, buscarán otra opción dentro del partido.

La segunda posición de la fórmula para el Senado será sin lugar a dudas para uno de los fundadores de Morena como lo es el empresario Raúl Iragorri Montoya, luego de que competirá en una encuesta con Héctor Javier García, alías “El Gato”, amigo del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien intenta llegar a esa posición sin ninguna pena.

Recordar que la llegada de Héctor Javier García a Morelos fue a través de la organización que creó Graco y que él ahora diputado federal coordinó como fue Gente por Gente (GxG), lo que le permitió colarse como candidato por la gran amistad que tiene con el gobernador. Sin embargo, en campaña previo al 2015, nadie nada un peso por un triunfo del conocido como “El Gato”, sin embargo, hizo lo que bien sabe hacer: “Se colgó” de las campañas que hicieron Gisela Mota –epd-, Catalina Ríos y José Manuel Agüero Tovar, los tres candidatos a las alcaldías de Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec, respectivamente. Y es que la acusación era constante. No hasta un solo peso en los eventos, no realiza mítines ni concentraciones y mucho menos aporta recursos para la sociedad y al final, llegaba solo a la foto. Gracias al trabajo de estas tres personas fue como se coló con sus votos a una curul en San Lázaro. Por lo tanto, la encuesta definirá su pésimo trabajo realizado en los últimos dos años en Morelos porque su ausencia ha sido constante y permanente. Es de los diputados federales que prácticamente nadie conoce en la entidad.

TRES GALLOS POR CUERNAVACA.- A diferencia de lo que podrán hacer otros partidos políticos y gracias a la rifa que se hizo democráticamente, para Cuernavaca corresponde a un hombre competir por la alcaldía de Cuernavaca por Morena y para ello, tres personajes de talla, relevancia e importancia decidieron registrarse para competir por el cargo que aún ostenta Cuauhtémoc Blanco Bravo: José Luis Urióstegui Salgado, Gerardo Becerra Chávez de Ita y Alejandro Mojica Toledo, son los tres pesos pesados que participarán en la encuesta que hará el CEN del Movimiento de Regeneración Nacional para decidir quién está mejor posicionado entre el electorado y evidentemente, con mejores negativos para poder aspirar a la joya de la corona.

REVIVIÓ JUAN ÁNGEL.- El trabajo que durante años ha venido realizando en favor de su municipio le permitió nuevamente aspirar para gobernar Jojutla, sin embargo, entre la rifa había tocado que fuera una mujer la candidata y Juan Ángel Flores Bustamante prácticamente había quedado fuera. Pese a ello, no se achicopaló y continúo trabajando a favor de AMLO y de no ser por la petición que hizo el Instituto Nacional Electoral para que modificara sus nombramientos y generara mejores condiciones para mujeres, es lo que permitió darle vida al ex diputado local del PRD. Por tanto, el género juega hoy un papel fundamental y trascendental porque obliga a los partidos como lo hizo con Morena, para que haya equidad en los municipios y les puedan dar espacios a mujeres. El haber exhortado al partido a realizar modificaciones permitió que en Jojutla ahora quien no está de acuerdo es la regidora Verónica Suazo, quien se veía como la abanderada.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73