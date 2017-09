Opinión - Morena en su laberinto

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-09-05

Morena, en la entidad morelense, con motivo del inicio de su proceso interno de elección de candidatos para la justa electoral del próximo año se halla en una ola de críticas de sus mismos militantes, debido, a que --versiones que trascienden-- dicho proceso ha carecido de transparencia y formas democráticas, además de que --se puntualiza-- el periodo de registro para competir por candidaturas en gran medida se ocultó, es decir, no fue motivo de convocatorias abiertas tanto a las bases partidarias y a la propia sociedad, y si lo fue —se afirma-- solo conocieron tales procedimientos círculos cerrados de los morenos, despertando esto inconformidades en núcleos de seguidores dando materia a desconfiar y poner en duda la honestidad y rectitud, así como caer en desacato a normas estatutarias de parte de dirigentes de ese partido.

A la militancia, está visto --dicen voces disidentes-- solo le llegan en forma de rumores las decisiones que al interior del partido toman dirigentes, siendo ello queja y protesta que se extiende cada vez más, esto debido a que órganos de esta fuerza no establecen comunicación con sus bases, llegándose a decir, que hasta se esconden, rehúyen, no encaran interrogantes y cuestionamientos de quienes desean conocer procedimientos organizativos y el por qué de tomas de decisiones que atañen a todo la organización política no solo a unos cuantos. Dicen militantes que la rumorología —sustituta de una clara información—le hace daño a Morena, pues ello es fuente de descrédito y deformada reputación de un partido que dice ejercer la democracia y tomar esta como columna vertebral de su práctica política. Esto queda en predicamento cuando militantes --no sin mostrar desilusión y hasta coraje-- argumentan que la voz y opinión de las bases militantes, son ignoradas por una dirigencia que ya es calificada como insensible y hasta ignorante de lo que es un partido de izquierda, que nutre su ideología y proceder dentro de cánones de coherencia y principios de un verdadero actuar democrático. Otros van más lejos, atreviéndose a decir que el partido de AMLO en Morelos está pagando el costo de ser dirigido por improvisados en tareas de dirección política, sin el perfil y la formación, así como la experiencia y trayectoria que lo haga merecedores de papeles directivos que requieren talento político, visión y verdadera formación ideológica.

Estos avatares que ocurren en Morena en un momento crucial de demostrar coherencia entre el discurso y los hechos, y tratándose nada menos que de la elección de quienes pretenden representar al pueblo en distintas instancias del ejercicio de la representación popular, llevan el riesgo de descarrilar un proyecto que merece mejor suerte, dado que se juega la última esperanza de transformación del país-- eso afirman no pocos-- pero que en manos e inteligencias limitadas sin la suficiente firmeza de principios, puede tomar otros rumbos no coincidentes con las proclamas políticas que a nivel nacional despliega AMLO quien aspira llegar a la presidencia de la República, requiriendo correligionarios en órganos legislativos con verdadera vocación y convicción en momentos decisivos para las metas del cambio que se persiguen.

Se dice- que el Consejo estatal ha elegido ternas de aspirantes, y ante el hecho, integrantes de Morena que observan de cerca el acoso casi desesperado de “chapulines” con dirigentes, temen que en ellas se hayan colado oportunistas, ambiciosos de poder, amigos, incondicionales con antecedentes nefastos y se halla hecho a un lado conocidos fundadores, distinguido en el trabajo de crecimiento y cimentación del partido, luchadores sociales y ciudadanos honorables con prestigio y trayectoria dentro de la sociedad. Al conocerse los nombres integrantes de ternas, es probable que se alimenten más las críticas e inconformidades dentro de Morena y, si se ha llegado a exceso de descomposición, tanto en la forma como en las personas en estas preselecciones de candidatos, es incierto lo que pudiera suceder con la unidad de correligionarios y seguidores de Morena al momento de enfrentar la elección del 2018 en Morelos.

HABLANDO DE UNIDAD.- Trasciende que recién se le planteó a Miguel Lucia, dirigente de Morena, por parte de distinguidos militantes del partido en Cuernavaca la posibilidad de una conferencia de prensa, con la presencia del mismo Lucia, para hacer público el reconocimiento y apoyo a la dirección del partido en el sentido de no aceptar ingreso a esta formación de políticos corruptos y nefastos, así como de hacer un llamado a la unidad de esta fuerza en la capital del estado, y la respuesta tajante del dirigente fue ¡NO!, porque ello, --el que las bases opinen y apoyen el Proyecto de Nación y apoyen a sus dirigentes-- constituía un mal ejemplo ya que, las conferencias de prensa en tales sentidos se iban a extender en todo el estado y hasta en el país. Y ello no convenía a Morena. En esa tónica --dicen militantes, no sin ironía-- que, hay que sugerirle a AMLO que ya no hable ante medios, porque no conviene al partido.

