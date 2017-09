Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-05

1.- Fracaso anticipado V

2.- Corachivas

3.- Spórting Canamy

4.- Copa sumisa

1.- Hay un quinto fracaso esperado, y es el de la educación física, cuya subdirección se regaló a Ramón Ortiz Miranda, el mismo al que cuando no le toman una escuela, es otra cualquiera, y bajo su férula no se tiene ninguna mejora; él dijo que en el presente ciclo escolar vendrían cosas nuevas, pero es la hora en que no se sabe nada, nadie sabe nada, y nada que no resuelvan los profesores de la materia con sus autoridades directas, nadie las va a resolver, porque se les ha visto a los docentes luchar por sí, porque su jefe no lo va a hacer; ni tiene la capacidad, ni mucho menos el interés, pero alguien le protege, si no, no se entendería que no sólo se le siga manteniendo en el cargo, sino que hasta se le dio la categoría de dirección, siendo subdirección, y le entregaran la subdirección de la educación física, en donde Refugio Acevedo hace lo que puede, y puede poco cuando se trata de llevar una pesada lápida sobre la espalda, al titular de primarias, a quien no se le ha visto en la lucha por la defensa de los derechos de los profesores de deportes; éstos se tienen que aplicar para que la pérdida de lo que se ha ganado a lo largo de los años no se pierda tan rápido, porque la verdad es que, de continuar este régimen por otros seis años, las prestaciones se anularán y las riquezas en pocas manos se seguirán fincando, y la educación y el deporte, serán los que lo paguen, y para eso hay autoridades serviles.

a.- Los profesores de educación física tenían en Joaquín Landa un jefe más atento a sus necesidades, que escuchaba, que sabía atenderlos en la medida de sus posibilidades.

b.- Se le entregan a Ramón Ortiz Miranda y sólo para tener súbditos, no para apoyarles.

c.- Los profesores de estas tareas en las escuelas son los primeros en preguntar la razón por la que ahora están en la dirección de primarias, obstaculizando sobremanera la labor

d.- Y luego esta reforma educativa, que esclaviza, que da hasta cinco horas a docentes, y lo hace la autoridad para que no acepten el trabajo porque no les alcanza ni para pasajes.

e.- Con pocas horas y lejos de sus domicilios, no se pueden aceptar los trabajos; van a gastar más en el viaje que lo que van a ganar; atenta contra sus derechos elementales.

f.- Se supo que a algunos les llegaron incrementos de horas, pero tenían que dejar las que ya tenían; algunos tenían 16 y debían dejarlas por ocho; de no aceptar, 16 perpetuas.

g.- Se jubila un docente o fallece y hasta un mes sin el servicio en las escuelas; le vale a la autoridad. Pues ¿no que todo está automatizado y es más sencillo?. Más mentiras.

h.- Por otro lado, en el negativo, si no les gustan las escuelas, no van; también se ha perdido el espíritu de sacrificio, de esfuerzo; se quiere la escuela cerca de su domicilio.

i.- El exceso de escuelas normales en la materia, ha hecho que se vea la educación física no como una vocación, sino como un trabajo más, un medio de subsistencia y se acabó.

j.- Muchos aspiran a ser coordinaros y ATP, no para hacer cosas nuevas, sino para dejar la clase directa, el sol, los niños y las escuelas; pocos son los que ascienden para poner en práctica innovaciones y extender la pasión por la educación física y el deporte.

2.- Corachivas regresan a la actividad y por delante un flan llamado Toros de Celaya.

3.- Spórting Canamy, si no despierta pronto el equipo, terminará en segunda de talentos.

4.- Se entregaron uniformes de la Copa Telmex, el día y hora que fijó Jacqueline Guerra, después de que no ha hecho nada por el deporte en la entidad, más que colgarse eventos que no le corresponden, pero como nadie protesta, la señorita cree que lo merece, y es que hasta el juicio crítico perdió. No ha hecho nada por cuidar el nombre, de plano. Es una pena, es lamentable; jamás pensé ver algo así en Morelos.