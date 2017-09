Local

Redacción |

2017-09-04

-Está sumido en violencia, pobreza e ingobernabilidad, reprocha el legislador federal priísta durante su informe de labores

-Un representante no puede aislarse en la comodidad de su puesto ante las carencias y problemas de los ciudadanos, sostiene





“A Morelos no le hace falta nada, tiene la riqueza de su campo, de su clima y de su gente, a Morelos ¡le sobra un mal gobierno!, sostuvo el diputado federal Matías Nazario Morales, durante la presentación de su II Informe de Actividades legislativas, quien señaló que un representante popular no puede permanecer indiferente ante la realidad que viven cotidianamente sus representados; “no puede aislarse en la comodidad de su puesto, mientras que sus mandantes sufren carencias, inseguridad, desempleo o corrupción, como se vive hoy en Morelos”.

En el Museo de la Ciudad y ante cientos de personas, autoridades de los tres niveles de gobierno, de líderes sociales y políticos del estado y ciudadanos que acudieron a escuchar el informe del diputado, advirtió que Morelos se encuentra, desde hace más de cuatro años, sumido en un enorme socavón en el que esta administración nos ha colocado, sin consideración ni remordimiento alguno.

Apuntó que en lo económico no hay desarrollo; la generación de empleos es por debajo de la media nacional, por ello se ha incrementado la pobreza, y lamentó que “la prioridad de este Gobierno ha sido hacer del aparato gubernamental el instrumento para confrontar, intimidar y coaccionar a quienes se atreven a cuestionar a la administración, a quienes alzamos la voz para señalar su ineficiencia y su corrupción”.

“La Universidad del Estado; el líder de la grey católica, las agrupaciones de transporte colectivo, la coordinadora Morelense, las diversas asociaciones civiles, dan cuenta del actuar despótico de quién aseguró serviría a los morelenses con una nueva visión”, puntualizó.

Y señaló que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que va de este gobierno, se ha incrementado la deuda pública de Morelos de mil 500 millones de pesos, a 7 mil 189 millones de pesos, sin que ese endeudamiento se haya traducido en una mejora en el nivel de vida de los habitantes de la entidad; más del 50% de las participaciones federales que corresponden a Morelos, se encuentran comprometidas por adeudos, por lo que tendrán que pasar más de dieciocho años para que los morelenses podamos cubrir esta deuda que hoy pesa sobre nuestros hombros”.

Nazario Morales, tras recordar la promesa incumplida, de que “en 18 meses no habría violencia en Morelos”, dijo que la realidad exhibe, que durante los primeros seis meses de este año, se han registrado en Morelos, 331 homicidios dolosos, 51 más que en el mismo periodo del 2016. Del primero de octubre de 2012 a junio del año en curso, el Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de 2 mil 659 asesinatos que han cubierto de sangre el suelo de Morelos y a quienes aquí vivimos nos ha llenado de temor, pero también de rabia, impotencia e indignación.

Y señaló que, “hoy no hay un solo morelense que no haya sufrido en carne propia o en la persona de un pariente o amistad, el flagelo de la delincuencia; el Mando Único ha hecho de todo: desde intimidar alcaldes y opositores políticos, menos lo que debiera ser su principal función: garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos”.

El diputado federal indicó que los resultados prometidos, junto con la confianza de los morelenses en sus autoridades, han sido enterrados en las fosas de Tetelcingo, Jojutla y Xochitepec, y recordó que como diputado local (2012-2015) , desde la presidencia de la comisión de Derechos humanos, señaló y se opuso a que el estado fuera endeudado, “no di mi voto a la autorización del endeudamiento que emitió el Congreso de Morelos, fue en contra; ahí están también mis posicionamientos públicos, como Diputado Federal, solicitando la intervención de la Federación para atender el grave problema de inseguridad que vive Morelos, ante la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la integridad física y patrimonial de los morelenses”.

Incluso, Matías Nazario reiteró que la solicitud de Juicio Político “que en compañía de mis compañeros Diputados Federales Rosalina Mazari y Manuel Vallejo, hemos promovido ante el Congreso de la Unión”, tiene que ver con la omisión criminal en que incurrió el gobernador al no atender con atingencia a las víctimas del socavón del Paso Express, ¡nadie puede decirme oportunista cuando he alzado mi voz, una y otra vez, para señalar el mal gobierno de Graco Ramírez, con Graco, ni complicidades que me hagan partícipe de sus latrocinios, ni silencios que solapen su ineficiencia”, aseveró.

Por ello, lamentó que la herencia de este gobierno será un estado endeudado; en manos de la delincuencia; con altos índices de violencia contra las mujeres; sin oportunidades para los jóvenes; en parálisis económica; con escandalosos casos de corrupción gubernamental, con una sociedad carente de paz y cohesión social, agraviada por el cinismo y la desvergüenza, “el negro legado será una estela de corrupción que no puede, de ninguna manera, quedar impune”, advirtió.

Y apuntó que “cuando la soberbia se apodera del gobernante, se traiciona la confianza ciudadana, se hace mofa del sentir de los morelenses, se corrompe a las instituciones y se abusa del poder para el enriquecimiento personal, no puede haber ni perdón ni olvido”, y aseguró que “estaremos pendientes para que, con el juicio de la historia llegue también el juicio de los tribunales, para que tanta ineptitud y corrupción no queden impunes y se aplique la Ley con todo rigor.

Ante los cientos de personas que estuvieron presentes, el diputado federal expresó, una vez más, su solidaridad con la comunidad universitaria: alumnos, personal académico, administrativo y autoridades universitarias, y dijo que empeña públicamente su palabra para continuar con las gestiones ante la Federación, hasta lograr el adelanto de los recursos que se requieren “para que nuestra máxima casa de estudios pueda seguir operando; no puede haber crimen más grave que atentar contra la educación de los jóvenes morelenses, el responsable tendrá que pagar por ello, Morelos merece un mejor futuro”, sentenció.

Matías Nazario Morales, señaló que a lo largo de estos dos últimos años, como Diputado Federal, ha puesto su mejor esfuerzo en servir a los morelenses, tanto en sus funciones legislativas como en la gestoría de recursos en apoyo a los Municipios de Morelos, y sostuvo que “para salir adelante, Morelos requiere de un enorme esfuerzo colectivo que conjunte el actuar de un gobierno honesto y transparente, con una sociedad comprometida con su propio desarrollo”, por lo que el gobernante que en verdad se proponga sacar adelante a Morelos, debe propiciar las condiciones para alentar la participación social en los grandes temas de la agenda del Estado.

“Estoy plenamente convencido que juntos podremos lograr un Morelos diferente, seguro, con oportunidades para los hombres, para las mujeres y para los jóvenes.

Morelos no se nos puede ir de las manos”; “Veamos nuestro futuro con optimismo; con la certeza que en la unidad y con un gobierno transparente, honesto y eficiente, no habrá obstáculo que no podamos vencer”, concluyó el diputado federal.