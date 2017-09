Local

Yesenia Daniel |

2017-09-04

-El incremento del nivel se debe a las lluvias atípicas de la última semana

Jojutla, Mor.- Alrededor de diez pequeños restaurantes familiares ubicados a la orilla del lago de Tequesquitengo, cerraron ayer por la crecida del agua que han generado las lluvias atípicas durante la última semana.

El nivel del agua empezó a ser crítico a partir del martes pasado, los habitantes del pueblo de Tequesquitengo aseguraron que el canal del desfogue ubicado en el circuito- estaba tapado, por lo que exhortaron a las autoridades de gobierno a hacer los trabajos de desazolve; ese mismo día la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) informó estar trabajando en el tema, sin embargo las lluvias han continuado de manera abundante y sin tregua.

Las precipitaciones de ayer, especialmente; subieron el nivel del agua del lago anegando playas y restaurantes como playa Larga, playa Coqueta, playa el Moroco, el Malecón, La Virgen, La Palapa y El Rincón de Chano, en este último lugar tuvieron que cerrar sus puertas al público y perdieron refrigeradores, y utensilios de cocina, el agua registró alrededor de 20 centímetros arriba de la superficie de este negocio, aunque el nivel habitual del lago subió en promedio un metro y 20 centímetros. Los muelles de varios lugares turísticos quedaron abajo del agua cuando esta escena no había sido vista “nunca” para habitantes de una edad aproximada de 40 años.

“Los prestadores de servicios no nos hemos metido a los límites del agua, no hemos rebasado, las casas particulares tal vez sí pero nosotros no, no nos permiten (capitanía de puerto) eso es de tiempo que las casas ya están muy abajo pero nosotros realmente no; si usted se da cuenta ese límite de aquí del restaurante –aquel por ejemplo-, está ocho metros más adentro de mi restaurante lo que quiere decir que están más adentro (del lago) pero mi restaurante no”, explicó el propietario del restaurante El Rincón de Chano.

El cierre de negocios será temporal hasta que los pequeños empresarios puedan recuperar lo perdido, de hecho, indicaron que se están organizando para acudir a gobierno del estado y solicitar un apoyo para echar a andar nuevamente sus negocios.

Mientras tanto la población en general se mantiene al pendiente del nivel de sus ríos, apantles, canales de riego y barrancas, ya que la semana pasada las lluvias generaron pérdidas económicas y una vida humana en el municipio de Tlaquiltenango y Puente de Ixtla.

En Jojutla, particularmente en Tehuixtla, sus habitantes estuvieron al tanto de la crecida del río Amacuzac que en 2013 se desbordó y generó cuantiosas pérdidas económicas, ayer este río alcanzó su nivel crítico por la mañana, pero en el transcurso del día el nivel fue disminuyendo.