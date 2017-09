Águila o Sol - Cuando el poder nos alcanza

Opinión

| Carlos De la Rosa Segura

2017-09-04

En algunas ocasiones, mmmm y en otras también, unas más y otras menos, pero casi siempre, aquellos que alcanzan una posición de PODER, segurito se enferman, y no me refiero a las enfermedades más comunes ¿ok?, LES DA HUBRIS, ¡upss!, así lo describe David Owen, un médico, político inglés, y miren ustedes los síntomas, nomás para ir haciendo comparaciones y digan si conocen a alguien así, o meramente parecido. Resulta que: Este tal HUBRIS, es un trastorno que sufren las personas que ejercen el poder, son autoconfiados, mesiánicos, soberbios, arrogantes, narcisistas, bipolares, actúan más allá de la moral ordinaria, despreciativos con otros congéneres, actúan contra el sentido común y se vuelven ADICTIVOS Y AMBICIOSOS AL PODER, SE RECIBEN CANDIDATOS, en el pasado habrá quien, algunos de estos trastornos, hubiera padecido, y podríamos ejemplificarlo con nombres y apellidos, cargos y sintomatología sufrida, o sea enfermitos del Hubris, en administraciones pasadas pues. Por cierto, como muchas esta también tiene su origen en el griego, y se decía que, La palabra Hubris proviene del griego hybrisy refiere a la descripción de un acto en el cual un personaje poderoso se comporta con soberbia y arrogancia, con una exagerada autoconfianza que lo lleva a despreciar a las otras personas y a actuar en contra del sentido común. Mismo de lo ya comentado, y Hoy, Hoy, Hoy, podemos encontrar, y no dudo en equivocarme, todossssssssssssss los síntomas juntitos y magnificados, ¿o noooo? O ¿cómo? O ¿Usted qué opina?, porque como cita Rubén Blades “El Poder no Corrompe; El Poder Desenmascara”, o sea cuando ya lo trae uno desde chiquito, nomás hace falta el ingrediente de PODER y ¡zass!, aflora, pero habrá que reclasificarlo porque así, ya de fuerte pasa de una Hubris gripita, con algún síntoma, a Hubris pulmonía fulminante ¡caray!, todossss los síntomas juntitos al mismo tiempo taca, taca, muyyyyyy caaaaaa, oiga Usted, pero dice el autor que no hay que preocuparse, que tiene CURA, QUE SOLO BASTA QUE LA PERSONA PIERDA SU PODER, no me perjooooooooooo da, ASI YA PA QUÉ, pero en los días por venir, estaremos viendo qué tantos enfermos terminales que ya tenemos, actúen en consecuencia, viene nada más y nada menos, que la aprobación del PRESUPUESTO 2018, tendremos que estar muy atentos, ¿más?, mucho más, si decíamos en otras entregas que este SEXENIO parecía que era el de Hidalgo, ya saben chin chin el que deje algo; este último año, que para muchos espero y no nos APENTONTEMOS, sea su último año de todosss, de todos esos HUBRISTAS. EL H Congreso a través de sus enfermos terminales, denominados DIPUTADOS, aprobarán y DEBERÁN MODIFICAR dicho presupuesto, empezando por el propio, MENOS 10 Diputados, debe significar una REDUCCIÓN, significativa del Presupuesto, hoy de 468 millones, ¡ojo mucho ojo! debe bajar ¿ok?, Poder Judicial, 572 millones, ya veremos, y EL PODER EJECUTIVO, CERO CRÉDITOS, NADA DE REFINANCIAMIENTOS, fueron 3 mil 242 millones, más todooooos los créditos y refinanciamientos habidos y por haber, luego entonces, estemos mega pendientes de lo que pretendan hacer y disfrazar en este presupuesto, de todas y cada una de las IDEOTAS, O SEA INICIATIVAS, que se propongan por el Ejecutivo, o que emanen de los LACADIPUTADOS; que no se les olvide, que ya se pueden reelegir, BUENO QUERER, de eso a que se les dé el VOTO (ESPERO DISTE MUCHÍSIMO). De hoy en adelante, fingirán demencia, se dirán curados de su HUBRIS, serán finas y decentes personas, amables, serviciales, atentas comprensivas, hasta dadivosas, (caravana con sombrero ajeno claro) SOLO RECUERDEN, TODO LO QUE GASTAN, ENTRE LO QUE GANAN, DISPENDIAN Y AHORA DICEN REGALAR, ES DINERO QUE SALIÓ DEL PUEBLO, nada de sus bolsillos ¿ok?, así que dijera el dicho “en arca abierta hasta el más justo peca”, no sigamos permitiendo esto, ¡ya basta de tanta política abusiva y represiva”; de nosotros y de los Pinoles si no le tiembla la mano depende, y me despido con la frase de JOSÉ DE SAN MARTÍN, “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de Poder”. Ahí nomás pa´l gasto y que se ponga el saco al que le quede. Hasta la próxima. corpmor186@yahoo.com Carlos de la Rosa (Facebook)