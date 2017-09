Tribuna Legislativa - Segundo Informe

Opinión

| Javier Bolaños*

2017-09-04

Como legislador de Morelos en la Cámara de Diputados, además de impulsar y contribuir a la construcción de mejores y más leyes justas; me he conducido durante mi trayectoria con la premisa de hablarles con hechos, de frente y con acciones específicas que les permitan evaluar mi contribución como político y servidor público, actividades que he asumido como vocación y de las que me siento orgulloso porque representan una gran oportunidad de servicio y de contribución a las mejores causas de Morelos y de México. Hablar de frente, con hechos, decir la verdad, trabajar con honestidad en eso creo, y considero que son las acciones que recuperaran la confianza de los ciudadanos en la política y en el trabajo de sus autoridades.

Durante este año legislativo he redoblado esfuerzos para atender de manera directa y cercana las demandas que me han planteado los vecinos de mi Estado, esto con el fin de impulsar la infraestructura municipal, estimular el desarrollo personal, aliviar el dolor y carencias producidas por la falta de oportunidades y la inseguridad que priva en Morelos, con el propósito de ayudar principalmente a los que menos saben y menos tienen.

Pero hay temas en este informe que no puedo soslayar. México no va por el camino correcto. La brecha entre quienes tienen todo y los que tienen nada se ahonda cada día. De acuerdo con la última encuesta dada a conocer hace unos días; los hogares más pobres contaron apenas con un ingreso promedio trimestral de 8 mil pesos; mientras que los hogares más ricos con un ingreso de 168 mil pesos, es decir, casi 21 veces más.

Ni 18 meses ni 5 años han sido suficientes para componer la seguridad. El gobierno de Peña y el de Graco Ramírez están reprobados en el combate a la inseguridad.

Cuando llegaron nos dijeron que concentrado todo en una persona y un solo comandante nuestros problemas terminarían en 18 meses; que todo sería paz y tranquilidad para las familias, y no es cierto.

Hoy en grandes regiones de México y en todo Morelos, las familias viven en zozobra, los más de 4600 homicidios ocurridos en este gobierno de la nueva visión nos hablan de la sangre y la violencia con que se vive todos los días

Y ya para que se vayan, nos damos cuenta que además las estructuras de gobierno están amenazadas e infiltradas por la delincuencia. El terrible espectáculo de un Presidente Municipal arrodillado ante las amenazas cumplidas del crimen organizado, es la imagen de un gobierno de Morelos impotente, incapaz y omiso; y esperaría no encontrarme que también cómplice.

Con la satisfacción del deber cumplido, pero consciente de que aún falta mucho por hacer, presento a ustedes el resumen de las acciones sociales, políticas, de gestión y legislativas, del segundo año de ejercicio como Diputado Federal por Morelos.

*vicepresidente de la Cámara de Diputados