Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-04

1.- Fracaso anticipado IV

2.- Uniformes

3.- ATP

4.- ISSSTE

1.- El fracaso anticipado que hemos venido dando en estas páginas llega hoy a la cuarta edición, pero seguramente habrá más, porque no sólo se puede hablar de que sobre la universidad me equivoque y Jorge Juárez Cuevas fue tejiendo una carrera de éxitos que tienen a la institución en un buen lugar y que ahora, gracias a sus instalaciones, hasta se salvan competencias cuando en el Instituto del Deporte niegan los espacios, sino que, por desgracia, acerté en los errores que se están cometiendo en esta materia en los municipios de Jiutepec y de Cuernavaca y que, para colmo, no habrá cambios en lo que resta del trienio, en el caso del organismo rector del deporte en la entidad las cosas fueron peores a las que se había pronosticado, y es que parece que llevando la contra a la realidad se van a resolver las dificultades y solo las han empeorado, pero lo peor es que la afectada no es la titular, ni las autoridades estatales, sino el deporte, y el que se quede en el área en el sexenio que se avecina, las cosas ser quedarán de tal manera que se va a necesitar todo el esfuerzo para siquiera poner a la entidad en los planos del 15 al 20 en las justas nacionales, porque ahora se tienen fracasos y si bien es cierto que se dan algunos competidores tlahuicas en justas de trascendencia, no son, para nada, producto de una labor de estado, una política que hilvane un trabajo para desembocar en el éxito.

a.- El que venga tendrá que rearmar la relación con los presidentes de las asociaciones deportivas para que se presente el respaldo que llegue a los atletas en todas las áreas.

b.- Si bien es cierto que a algunas les falta el protocolo lo importante son los deportistas.

c.- No se piden que se hagan concesiones, que se resuelva el caso del papeleo, pero que sean las autoridades las que ayuden a resolver cada uno de los casos, que no es difícil.

d.- Se debe recuperar la confianza porque los presidentes de las asociaciones se sienten atacados; de hecho los han atacado, en lugar de resolver las dificultades que existen ahí.

e.- Que algunos deben dejar el cargo, nadie lo discute, pero los que tienen que hacerlo son los deportistas, no las autoridades, y menos las actuales que no respaldan a nadie.

f.- La creación de escuelas deportivas en todos los municipios darían a las autoridades del deporte en la entidad, la oportunidad de conformar seleccionados más competitivos.

g.- Con estos equipos, las asociaciones ya no se requerirán, aunque el sentido común dicta que no hay necesidad de pelearse con nadie, sino compartir las responsabilidades.

h.- Ligar asociaciones con los municipios y las escuelas será un principio fundamental en el deporte para llegar a una reconciliación que se siente tan necesaria en este tiempo.

i.- Si a estos tres puntos, municipios, escuelas y asociaciones les ligamos el deporte de los estudiantes, llegar a las escuelas en todos los niveles, sin duda que se llega al éxito.

j.- Por lo pronto a resignarse, Jacqueline no lo hará, pero sólo le quedan al régimen actual un poco más de 12 meses, aunque la señorita Guerra puede salir antes, pues se dice que se lanzará para diputada. Pues a ver quién es el masoquista que vota por ella.

2.- Los uniformes de la Copa Telmex se entregarán hasta hoy a las 12, en las oficinas del Instituto del Deporte; ayer los equipos jugaron con lo que tiene. Gracias Jacqueline.

3.- En la educación física, los coordinadores que se vayan por jubilación serán sustituidos por personal que tenga el cargo de Apoyo Técnico Pedagógico (ATP).

4.- En el ISSSTE, Jorge Schiaffino está haciendo un buen trabajo en el área del deporte, con el respaldo de Guillermo del Valle, quien cumple con el papel social que tiene la actividad deportiva. Más torneos casi igual a menos enfermedades.