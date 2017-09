Local

Yesenia Daniel

2017-09-02

-Demanda a la alcaldesa el pago de su pensión correspondiente al mes de agosto

Puente de Ixtla, Mor.- Un grupo de ex trabajadores jubilados y pensionados tomó las instalaciones municipales, por aproximadamente tres horas, en demanda de que la presidenta municipal Dulce Medina Quintanilla, les pague la pensión correspondiente al mes de agosto.

Alrededor de las doce del día el grupo se retiró al llegar a un acuerdo con el municipio pero antes, el vocero del grupo, Jesús Urbina Pacheco, explicó que la son alrededor de 80 personas ya jubiladas que no recibieron el pago correspondiente al mes de agosto por lo que decidieron inmovilizar los servicios públicos en el palacio municipal.

“No nos depositaron y nosotros hemos tratado de hablar con la presidenta pero ella no está aquí, como no vive aquí pues no se entera, ni el tesorero tampoco viene (…) entonces pues ese es el temor que nosotros tenemos de que nos vayan a estar dejando sin pago, somos como cerca de 80 y a nadie se le ha pagado”, comentó el representante.

Dijo que al asomarse a las oficinas de la Tesorería municipal vieron que el personal estaba sacando papelería y cajas con documentos, y por ello urgieron al municipio a pagarles lo más pronto posible, pues además el gobierno local debe la segunda parte del aguinaldo y el pago de la prima de antigüedad, de estos conceptos el monto es de aproximadamente 350 mil pesos, mientras que el solo concepto de pago a los pensionados es de 250 mil pesos.

“Hemos hablado con Josué (Espíndola Díaz) porque es el único que nos ha hecho caso, porque él en representación de la presidenta que es su esposa, pero nada más nos engaña, nada más nos está mintiendo, queremos llegar a acuerdos; sabemos que la situación financiera es crítica, lo entendemos pero ellos no ponen nada de su parte para arreglar este problema”, agregó.

También existe el caso de otra ex trabajadora a la que se le debe su pensión desde el año 2011 y la cual ya asciende a más de medio millón de pesos.