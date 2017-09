Brevi@rio... - Cuernavaca, zona de desastre

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-09-02

No hay precedente del desastre que es la ciudad capital del estado. Sin alumbrado público, con calles y avenidas abolladas, con semáforos inservibles, sin agua potable en amplias zonas y con una indolencia pasmosa del municipio, Cuernavaca es hoy zona de catástrofe.

Ya lo hemos citado en otros espacios, y tal parece que cada que lo hacemos la situación es peor, por ello tenemos que insistir sobre el tema, porque tal parece que a las autoridades no les interesa este desastre, producto del abandono y de la ignominiosa actitud de las autoridades del municipio, cuyo alcalde Cuauhtémoc Blanco, ha estado más tiempo ausente y dedicado a otras cosas, pero no a administrar y mucho menos a dirigir y poner orden para que las cosas funcionen.

Con todo y que la ciudad que dice gobernar es zona de guerra, “el Temo” ya dijo que va a ser candidato del PES a la gubernatura del estado, lo que en términos prácticos significa que si en dos años ha hecho bien poco por solventar los grandes problemas de la ciudad y se la ha pasado nadando de a muertito, será imposible que en el año que resta e iniciado literalmente el proceso electoral, se ponga a reparar el desastre que su gestión ha dejado, cuando lo que hará será dedicarse a su precampaña y luego campaña para su siguiente aventura.

Incluso, lo dijo más claro, no va porque quiere trabajar por mejorar las condiciones de un estado que bajo el actual régimen también es zona de desastre, sino porque va a cobrar revancha en contra del gobernador Graco Ramírez, a quien le atribuye ser el artífice de todos las zancadillas que le han puesto para no poder gobernar en la ciudad.

Así es que mientras el alcalde ya aspira a la grande, los ciudadanos padecen las de Caín todos los días y cada vez más la situación empeora con los problemas que no tienen solución. La falta de suministro de agua potable, colonias avenidas y calles en penumbras, con socavones y baches como si fuera una zona volcánica, y con agudos índices de inseguridad, la ciudad de la eterna primavera quedó en el olvido para dar paso a una lastimosa urbe agobiada por sus problemas y por la indolencia oficial…

BREVES: Lo que sucedió ayer con el presidente de la FEUM, Israel Reyes, es un signo inequívoco de que no representa ni los intereses ni el pensamiento de los estudiantes universitarios, y su posición personal frente al conflicto que enfrenta la institución con el gobierno del estado, lo coloca como traidor, junto con la dirigencia del sindicato de trabajadores administrativos. Tras la sesión de Consejo Universitario donde aparentemente los sectores académico, estudiantil y de trabajadores salieron unidos para enfrentar el embate oficial, el dirigente estudiantil fue literalmente perseguido y hubo que salvar el físico emprendiendo la huida, pues nadie de sus supuestos representados creyó la treta de la posición ambivalente que ha asumido su dirigente, a quien sus propios consejeros le reclaman el darle la espalda a la institución. De aquí para adelante viene la debacle de la dirigencia de la FEUM y la salida de Israel Reyes es inminente… REDES SOCIALES: La nota roja, pero sobre todo las evidencias que circulan por las redes sociales sobre la actividad delictiva en prácticamente todas las ciudades del país, son una muestra de lo mal que andamos en materia de prevención y combate al delito. Ya no solo se trata de sucesos que tienen que ver con el crimen organizado los que circulan y se comparten en las redes, sino un sinfín de hechos que tienen que ver con la llamada delincuencia común o doméstica, que sobre todo agravia a los ciudadanos en general, lo mismo en las calles como en el transporte público, o incluso en sitios de reunión y de escaparate, como los son plazas públicas, antros o cines. No hay lugar prácticamente que no sea inseguro y donde la autoridad brilla por su ausencia…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor