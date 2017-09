El Tercer Ojo - UAEM: unidad, a pesar de todo. ¡¡¡A defender la universidad pública y la autonomía universitaria!!!

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-09-02

“No intentes convencerme de torpeza/ con los delirios de tu mente loca:/ mi razón es al par luz y firmeza,/ firmeza y luz como el cristal de roca./ Semejante al nocturno peregrino,/ mi esperanza inmortal no mira el suelo;/ no viendo más que sombra en el camino,/ sólo contempla el esplendor del cielo./ (…) Inútil es que con tenaz murmullo/ exageres el lance en que me enredo:/ yo soy altivo, y el que alienta orgullo/ lleva un broquel impenetrable al miedo./ Fiando en el instinto que me empuja,/ desprecio los peligros que señalas./ «El ave canta aunque la rama cruja,/ como que sabe lo que son sus alas»./ Erguido bajo el golpe en la porfía,/ me siento superior a la victoria./ Tengo fe en mí; la adversidad podría,/ quitarme el triunfo, pero no la gloria./ ¡Deja que me persigan los abyectos!/ ¡Quiero atraer la envidia aunque me abrume!/ La flor en que se posan los insectos/ es rica de matiz y de perfume./ (…) Los claros timbres de que estoy ufano/ han de salir de la calumnia ilesos./ Hay plumajes que cruzan el pantano/ y no se manchan... ¡Mi plumaje es de esos!(…)”

¡A gloria!

Salvador Díaz Mirón.

Queridos lectores, no quiero dejar de compartir con ustedes el nada sorprendente hecho del resultado de la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de la UAEM verificado este viernes 01 de septiembre.

No deseo omitir este suceso dado que, a pesar de los propósitos del gobierno nepótico, plutócrata y cleptócrata del gobernador Graco Ramírez y sus operadores, pese a lo superficialmente imprevisible como resultado de una sesión de Consejo Universitario en estos momentos y, por el contrario, lejos de los pronósticos que los agoreros del apocalipsis de nuestro proyecto de Universidad Socialmente Responsable, salimos fortalecidos más allá de sus urdimbres tejidas por los augures del desastre premeditado y consecuente de sus actos de sabotaje.

Trataron, con todos los medios a su alcance, de provocar un “encontronazo” entre los liderazgos sindicales y de la FEUM contra la Administración del Rector, Dr. Alejandro Vera y contra los Colegios de profesores y Directores Consejeros Universitarios de nuestra Alma Mater.

Se toparon “ellos”, los “ellos” de siempre, conque “nosotros”, también los “nosotros” de siempre, encontraríamos que más allá de algunas diferencias, por lo demás muy profundas y que podemos limar, encontraríamos puntos de unidad, mucho más sustanciales que las diferencias, insisto, verdaderamente perceptibles, pues tales puntos de unidad, son, por principio de cuentas, mayúsculos y superlativos. Son, sin duda alguna, aún insalvables. ¿Cuáles son éstos?

1) La defensa irrestricta e irrenunciable de LA EDUCACIÓN PÚBLICA como divisa para nuestras comunidades y sectores de la sociedad históricamente excluidos del ejercicio del derecho a la educación superior.

2) La defensa a ultranza de LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA como distintivo central de nuestro quehacer académico, científico, cultural y ético-político.

3) La defensa irrenunciable de LAS LBERTADES DE PENSAMIENTO, EXPRESIÓN, MANIFESTACIÓN Y, SOBREMANERA, DE ESPÍRITU, PENSAMIENTO Y ACCIÓN CRÍTICA ante la realidad social, cultural, política que vivimos cotidianamente.

4) La LUCHA inevitable contra los procesos de REPRESIÓN POLÍTICA, JURÍDICA Y MEDIÁTICA que el gobierno en turno del estado de Morelos diseña y opera contra la Universidad y contra la figura emblemática que le representa: El Rector. Y,

5) La EXIGENCIA INTRANSIGENTE DE LA ENTREGA INCONDICIONAL E IRRESTRICTA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO, a través del PODER EJECUTIVO, RETIENE ILEGALMENTE para chantajear y coaccionar a la Universidad y así obligarla a subordinarse a los intereses que responden a sus mezquinos sueños de poder transexenal.

Como vemos pues, queridos lectores, parece que la estrategia y tácticas del Gobernador, en lugar de abonar a la destrucción de nuestra UAEM, la fortalecen inexorablemente.

Hasta la próxima.