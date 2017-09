Opinión - Para escapar de la muerte

Opinión

Carlos Morales Cuevas

2017-09-02

Para escapar de la muerte

crucifiqué mis sueños,

mas no los he clavado a dos maderos, no,

más bien los he atado tiernamente a un beso,

a un beso tuyo que hace cruz con dos latidos.

Si hoy me ves caminando sobre noviembre,

no olvides que de viernes a ti corté las horas,

recuerda que desde la tormenta nacen piedras,

piedras negras que florecen y te miran,

que te miran y suspiran delirantes.

Si ya he muerto tantas veces,

qué más daba una muerte más,

mas no creas que escapé para vivir, no,

sólo lo hice para volar hasta tus piernas,

para respirarlas y enredarme en ellas,

para morir en paz,

dejando sobre ti mi corazón de mar.

Para escapar de la muerte

le pedí a Dios que cruzara los dedos,

mas no pienses que aun le debo el favor,

simplemente le cobré la resaca del amor que me dio,

no sin antes agradecerle aquella infantil travesura

que inconscientemente nos unió a nosotros dos.