Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-02

1.- Fracaso anticipado III

2.- Jornada

3.- Copa

4.- Fútbol

1.- Cuatro destinos se eligieron y de ellos, solo en la Universidad se acertó, aunque en los cuatro casos, Cuernavaca y Jiutepec en el deporte municipal, en la máxima Casa de Estudios de la entidad, y en el Instituto del Deporte, se continúa con los mismos personajes, pese a que en tres puntos se escribe la historia en fracasos y las cuentas que se entregarán a los que un día llegarán, con nuevas ilusiones, y seguramente serán mejores, tomando en cuenta que los que ahora están al frente de las comunas mencionadas, no han hecho y no harán nada que se pudiera considerar trascendente, que hagan época o que marque pauta, y lo peor del caso es que creen que sí están haciendo las cosas bien, en ese juicio crítico que no deja ni siquiera la posibilidad de atender el beneficio de la duda, porque, con el tiempo, han acabado hasta con esa posibilidad; ahora se sabe que en la capital tlahuica y en el territorio en donde Manuel Agüero deja mucho qué desear, se cometió el error de poner al frente a aventureros para el deporte, y claro que tienen culpa, porque pudieron no aceptar el nombramiento o renunciar al darse cuenta que no se tenían cualidades para promover, impulsar, masificar y desarrollar y respaldar al deporte en el espacio que le corresponde, pero han preferido continuar hasta el final, por encima de sus limitaciones y sin importar el daño que hacen en esta disciplina.

a.- Le comenté a Manuel Agüero, cuando me dio a conocer al responsable del área, que no iba a funcionar; es una persona totalmente desconectada del deportivo que no le interesa.

b.- Me dijo que tenía algunos contactos a nivel nacional y que se podrían traer beneficios.

c.- Pues quizá sea para un próximo trienio, porque en el que corresponde al alcalde rentas, no se ha hecho gran cosa emanado de la dirección del deporte en el presente municipio.

d.- Si tenía posibilidades de recursos, pues déjenlo en obras, pero no en el deporte que no tiene ninguna culpa que se le endilgue al que no se colocó en otro lado, porque estaba ocupado

e.- Además, el tiempo pasa y no llega nada más que para obritas, para remodelar los famosos gimnasios al aire libre que inició Silvia Salazar y que continuó Brenda Salgado, pero en ningún caso con instructor, así que cada quien hace lo que quiere en ese espacio.

f.- Independientemente de quien esté al frente, vinieron los juegos de la diversidad sexual; en la rueda de prensa se dio todo el apoyo, y al final las autoridades salieron que no había dinero para el arbitraje. Eso ejemplifica lo que sucede en el municipio; hay mucha simulación

g.- Esos gimnasios al aire libre, sin instructores, no tienen realmente una utilidad ni recreativa

h.- Si andan ahí pichicateándole los dineros a la Casa de la Cultura, que no lo haga al deporte que, en el renglón de Agüero, se encuentra en el último lugar de la agenda, o más abajo.

i.- Respaldar algunos eventos, no es tener una política de estado en materia de deportes. Es como cuando el gobierno del estado traía cantantes y decía que con ello se fomentaba la cultura.

j.- Jiutepec, como la mayoría de los municipios, en materia de deporte, sencillamente cero.

2.- La jornada en la liga de ascenso, como en la primera, se suspenderá, pero para que nadie se desacostumbre al mal nivel, juegan los verdes ante Panamá y Costa Rica. Es nivel similar

3.- En el torneo de Copa, los Corachivas, sui califican a la segunda ronda será como uno de los mejores segundos lugares de la competencia.

4.- Si en el Instituto del Deporte no se hace nada por el deporte, en el fútbol se es peor. Se dijo que cuando Gabriel Gómez Romero quiso darle cuartelazo Jacqueline iba a estar presente en la reunión, pero como se falló, ya ni siquiera llegó.