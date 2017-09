Local

Gerardo Suarez |

2017-09-01

-No hay ninguna coincidencia puntualizó el dirigente estatal del "blanquiazul", Juan Carlos Martínez Terrazas

-Agregó que el gobierno estatal que emana del Sol Azteca, ha cometido muchos excesos

Para el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Juan Carlos Martínez Terrazas, no existe una mínima posibilidad de ir en una alianza política con el Partido de la Revolución Democrática en las próximas elecciones del 2018, porque no hay ninguna coincidencia pero además, por los errores, excesos y la grave problemática en que tiene sumido a Morelos en materia de seguridad, desempleo, inversiones y demás áreas del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.

A pesar de la insistencia de los perredistas, quienes casi han dado como un hecho los acuerdos en lo que han llamado el Frente Amplio Democrático, el dirigente del PAN mencionó que Morelos no será de ninguna manera moneda de cambio y por tanto, serán los integrantes del Consejo Estatal Electoral quienes decidirán si van o no con la izquierda, pero el sentir de la mayoría, aclaró, es en sentido opuesto y en una posición de que el blanquiazul participe en el proceso solo y con alianza sí, pero con la sociedad.

Y por cuanto a las declaraciones en torno al caso que el presidente del blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés, ha realizado al respecto para crear un frente amplio opositor con rumbo al 2018, el líder del PAN en Morelos, advirtió que es un tema exclusivamente del ámbito nacional y en la entidad los únicos que tendrán derecho de voz y voto para decidir serán los consejeros estatales.

Por ello, se pronunció a favor de que el PAN convoque a una gran alianza con los ciudadanos para recuperar la confianza de una sociedad lastimada al tiempo de anunciar que siempre en Acción Nacional tendrán la puerta abierta para aquellos que quieran devolver la esperanza a Morelos y estén listos para rescatar al estado.

Al ser cuestionado respecto al tema, insistió en que en Morelos no habrá alianza con el PRD ya que no hay compatibilidad en la agenda política, y por esta razón ya están trabajando en la conformación de la plataforma política con miras al proceso electoral de 2018 que no es otra cosa que estar con y del lado de la gente para saber cuáles son sus problemas que tendrán que enarbolar sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

Martínez Terrazas reiteró que es más importante crear alianzas con los ciudadanos que con otros partidos políticos, por ello se ha comenzado a crear la plataforma política con rostro social, donde se tenga la voz de los ciudadanos en temas de seguridad, desarrollo sustentable, oportunidad y empleo para los jóvenes, entre otros.