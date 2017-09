Local

Yesenia Daniel |

2017-09-01

-Un joven murió ahogado al intentar cruzar un vado a bordo de su camioneta; vuelca y es arrastrada por la corriente

-Precipitaciones de los últimos días causaron el desbordamiento de la barranca; incomunicadas dos comunidades

Tlaquiltenango, Mor.- Un joven hombre murió al ser arrastrado junto con su vehículo en el vado de la carretera de Huautla, ranchería ubicada en la zona limítrofe con el estado de Guerrero. La suma de los escurrimientos y la crecida del nivel de agua por las lluvias de los últimos días, causaron el desbordamiento de la barranca, misma que dejó incomunicadas a la gente de Huautla y la de Ajuchitlán, así como tres viviendas que lo perdieron todo.

La gente del pueblo comentó que alrededor de las dos de la mañana, la barranca de Ajuchitlán habría cobrado fuerza y gran tamaño por el conjunto de aguas de otros escurrimientos; un poco más tarde vieron cómo la camioneta tipo jeep de un vecino fue arrastrada por el agua. Según saben, el muchacho trató de escapar de la corriente pero fue arrastrado, metros más abajo quedó atorado en las ramas de unos árboles que también fueron arrastrados, ahí fue encontrado el cuerpo sin vida.

“Tomás Cruz Tapia tenía aproximadamente como 30 años, venía pasando el muchacho sobre la carretera cuando cruzó el vado (…) venía solo, todavía no sabemos bien lo que pasó en Ajuchitlán porque estamos incomunicados, hasta ahorita no se sabe nada pero ni policías ni nada, no ha llegado nada”, comentó el ayudante municipal Miguel Medina Zúñiga, a las 8:20 horas de ayer.

Al igual que ha pasó en Puente de Ixtla a inicios de esta semana en donde también se desbordó una barranca y un río por las lluvias; la gente del municipio de Tlaquiltenango, dijo que no habían visto un fenómeno de esta magnitud en la comunidad desde hace varios años, tal vez más de diez. Las aguas arrastraron todo a su paso e inundaron campos de cultivo.

Momentos más tarde más tarde arribaron autoridades municipales y estatales de rescate para constatar las afectaciones y brindar ayuda a los afectados.

De parte del municipio se informó que sería prioridad abrir los caminos para que la gente pudiera transitar en las próximas horas.

Ayer por la tarde los niveles de la barranca empezaron a bajar y la gente se mantiene en alerta.