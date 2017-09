Local

Erick A. Juarez |

2017-09-01

El presidente municipal de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, informó que no ha presentado formalmente su licencia para separarse del cargo, empero será este viernes cuando se reanude la sesión de cabildo donde se discuta ese tema.

En entrevista vía telefónica, Toledo Bustamante informó que ayer a las 11 de la mañana, integrantes del cabildo convocaron a una sesión extraordinaria para analizar su licencia para separarse del cargo de edil de Mazatepec, tras el asesinato de su secretario particular, David Santos Roldán.

En este sentido indicó que será este viernes cuando los concejales lleguen a un acuerdo para aceptar o rechazar su solicitud, esto, al no descartar que pudiera continuar con su encargo, siempre y cuando existan avances en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), puesto que una de las líneas de investigación que sigue esta dependencia, según trascendió, es que el homicidio de su secretario particular podría ser un "crimen pasional".

Declarando pues en este tenor: "Hasta el momento no he presentado mi renuncia formal, pero vamos a ver qué giro toman las investigaciones, porque también va a depender de eso; hace un rato hablé con gente de la PGR y dicen que se está fortaleciendo la hipótesis, según los datos que tenían, de un crimen pasional, pero ahora sí como Santo Tomás de Aquino, hasta no ver, no creer" (sic), reveló.

El munícipe, tras el asesinato de Santos Roldán, reconoció que teme por su vida, por lo que adelantó que estará en espera de los avances en la carpeta de investigación para decidir lo que hará al respecto.