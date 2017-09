Local

Yesenia Daniel

2017-09-01

Tetecala, Mor.- Liliana Leticia Saldaña Catalán fue despedida hace un mes por haber hablado con un militante de otro partido que no era de Movimiento Ciudadano; eso fue lo que le dijeron cuando fue notificada de que ya no colaboraría más en el ayuntamiento, a pesar de que meses antes había sufrido un accidente de trabajo cuando la comisionaron a entregar juguetes el Día de Reyes Magos.

La ex trabajadora, madre de familia que revela que trabajar en el ayuntamiento le acarreó problemas familiares por las largas jornadas laborales; responde que no sabe realmente por qué fue despedida.

“A mí el motivo que me dieron fue que a mi esposo se le vio platicando con un candidato de otro partido”, declaró.

Cuando inició la presente administración municipal que encabeza Luz Dary Quevedo Maldonado -en enero de 2016-, los que trabajaron en campaña a cambio de una promesa de tener un empleo fijo por tres años, se les advirtió que estaba prohibido apoyar a candidatos de otro partido.

“Eso fue entrando a trabajar en el ayuntamiento, eso nos los dijeron a todos, y mi despido fue por incumplir con ese acuerdo político”, dijo la ex trabajadora quien resaltó que no fue ella la que se acercó a otro militante de otro partido sino su esposo por un favor que les había hecho.

Además de “incumplir” con el acuerdo político señalado por quien hoy encabeza el gobierno local, Liliana Saldaña, no entiende la insensibilidad de las autoridades municipales en las que confió en un proyecto político, pues ella tuvo un accidente mientras trabajaba para el mismo municipio el 6 de enero repartiendo juguetes.

Ese día abordó una camioneta descubierta de la parte de atrás en donde iban otros de sus compañeros, y en donde el conductor era el secretario municipal Marco Antonio Talavera, que a decir de la afectada, manejó de manera imprudente y por lo cual “salió volando” de la camioneta, el accidente la dejó incapacitada por tres meses y con secuelas en su estado físico.

“A los tres meses, prácticamente me obligan a regresar a trabajar, fui toda una semana, me mareaba mucho y después de algunos días me dijeron que me retirara (…) el especialista les mandó el diagnóstico en donde les dijo que prácticamente yo no podía trabajar y que estaba todavía mal”.

La última semana de julio la trabajadora fue notificada de su despido sin más explicación que haber “incumplido” un acuerdo político.

La afectada presentó la denuncia por despido injustificado y lo que pide es justicia y el pago de los gastos médicos que ha cubierto por el accidente.