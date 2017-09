Local

| Jorge Robles Salazar

2017-09-01

Cuautla, Mor.- “El dinero que se está invirtiendo en las escuelas no es mío, no es de mi bolsa, el dinero es público lo único que estoy haciendo es adminístralo y llevarlo a cubrir las necesidades que existen en la sociedad cuautlense”, expresó el alcalde Raúl Tadeo Nava. Informó que se continuará trabajando en cada una de las escuelas públicas, así como en las colonias, para hacer de la Capital Histórica de Morelos, una mejor ciudad.

“Nosotros los niños de Buen Corazón de la primaria Los Insurgentes, nos sentimos agradecidos con el apoyo de nuestro alcalde Raúl Tadeo Nava, que nos ha apoyado con útiles escolares, mostrando así el compromiso con la niñez de Cuautla”, manifestaron estudiantes beneficiados con el programa implementado por el alcalde Tadeo Nava.





“No hay mejor inversión que en la educación de los niños y en este caso del futuro del municipio, muchas gracias Presidente, por el respaldo que nos dio para que nuestros sanitarios fueran rehabilitados”, así lo señaló el alumno Diego Tristán Lázaro Navarrete de 5°, en la entrega de los útiles escolares e inauguración de los Baños, en la que se invirtió en estos últimos 256 mil 212 pesos, recursos del Fondo 03 Ramo 33.

El Presidente Municipal, Raúl Tadeo Nava, agradeció las muestras de amor y fraternidad por parte de los alumnos, padres de familia y maestros.

Añadió “gracias a Dios que me permitió estar acá y dedicarme al servicio público, por eso en este Gobierno los niños y niñas de Cuautla, no son niños de segunda si no de primera, por ello, nos hemos dedicado apoyar a los centros escolares y hoy estamos invirtiendo más de 25 millones de pesos en las escuelas públicas y más de 10 millones de pesos en el CBTis 76, porque es la única manera de ir disminuyendo la inseguridad”.

Asimismo, indicó el mandatario municipal que para abatir la inseguridad, “hay tres cosas que hacer, primero en la casa es donde se debe de dar una educación basada en valores, segundo es la escuela en la que se da una formación científica y social, pero faltaría un pilar esencial que sería el tercer punto, que es la educación artística y en las bellas artes, por eso estamos construyendo varios parques en la Capital Histórica de Morelos, para que nuestros niños y niñas tengan un lugar digno para realizar actividades artísticas, deportivas y cívicas”.

La Directora del Plantel, Meida Javan Rivera, indicó “Gracias por ser un Presidente de Buen Corazón, porque usted siempre está pendiente de las necesidades, y muchas gracias por los útiles escolares y por los sanitarios dignos que hoy se están inaugurando”.