Nosotros - Graco. El mensaje

Opinión

| José María Román

2017-09-01

De cierta forma tenemos que resignarnos que las promesas de Graco respecto a la delincuencia han quedado rezagadas en el tiempo, pero nada en el olvido. Los hechos de Mazatepec demostrados en un video nos hacen ese recordatorio cruel de que las cosas están, pero muy lejos de como Graco las pinta y presume en los medios incluso internacionales cuando refiere que Morelos es un estado en paz y feliz.

Tenemos que desglosar hipotéticamente cuáles son las razones de la exhibición en las redes del video donde se amenaza y extorsiona al alcalde de Mazatepec y podemos sacar dos conclusiones sobre el tema como posibles causas que dieron origen a su publicación: La primera que es un mensaje a todos los once o más alcaldes, que según lo declarado por el presidente municipal de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, se encuentran en peores condiciones que su persona respecto a la delincuencia y eso quiere decir que o alguno de ellos no ha pagado o se resisten a seguir pagando. Desde luego tenemos que aceptar que desde 2016 estos hechos se consuman. Si nos atenemos a una reciente publicación firmada por el periodista Eduardo Guerrero Gutiérrez, se trata al menos de las siguientes presidencias municipales: Mazatepec, Amacuzac, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jojutla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Xochitepec y Zacatepec.

Y segunda hipótesis, es una advertencia a los futuros primero candidatos y después presidentes municipales al menos de los lugares que se señala. Es decir advertidos de cuál es el camino y el costo de ocupar el cargo por el que tanto se pelean para ser candidatos y después autoridad. Todo este drama se desarrolla no respetando las vacaciones del ejecutivo estatal por el país del sol naciente. Ya ni la hacen, ¿por qué no esperaron unos días?

¿Qué es grave el tema? Sí, pero nada nuevo que no sepamos que está pasando en algunas regiones del país y desde luego la nuestra no es excepción. Donde se sabe que el que gobierna es la delincuencia, podemos citar a la tierra caliente de Michoacán y Guerrero, a la Montaña de Guerrero, a las costas del vecino estado, a Sinaloa y Sonora, a Tamaulipas (popularmente conocido como mataulipas), etc. Ya el obispo de Cuernavaca había advertido sobre la zona sur de la entidad y la criminalidad, pero una cosa es el dicho y otra que Graco atienda los problemas. Y claro, estos hechos también se debe a lo que ya sabemos de sobra: Que en la política rola abundante cantidad de dinero, que el cargo saca de pobre a más de los que Usted imagina porque atrás de cada autoridad hay muchos huecos donde se saca dinero que los hace jamás volver a ser pobres mortales, sino billetudos mortales. Como se decía en los antiguos tiempos del reinado del PRI: “Pónganme donde hay, que de agarrar, yo me encargo”. El problema hasta cierta forma, es lógico que se desempeñe como sucede porque la exhibición o la ostentación de los políticos en cuanto a su riqueza los hace blanco directo de la delincuencia, porque además, con toda razón el delincuente razona que la forma tan fácil en que se obtiene el dinero desde los cargos públicos es más fácil que la que ellos, los delincuentes. Es decir, el margen de los riesgos son totalmente opuestos porque el delincuente se juega la vida en cada hecho ilegal y el político o autoridad política no se juega su existencia porque le basta ordenarlo para obtenerlo o buscar los huecos de la ley o incluso deliberadamente violar la ley a sabiendas que no habrá castigo alguno para proveerse del dinero que quiera porque cuenta con el apoyo de los diputados, que esperan turno para hacer lo mismo.

Cuando capella dice que la muerte del secretario del Presidente Municipal es cuestión sentimental o de amoríos, quiero y deseo pensar que puede ser, pero como dice José José en una de sus famosas canciones,..”Pero lo dudo”, porque me acuerdo que hay más casos y viene a mi mente el secuestro de un ex legislador y expresidente municipal de Yautepec que por cierto fue rescatado. También el del señor Agüero, Presidente Municipal de Jiutepec que se le dio tintes de delito común de robo de auto y que originó dos muertes sospechosas. Pero hay más y por cierto, muy fresco porque acaba de pasar antier con el atentado a balazos que sufrió la esposa del regidor de Tlatizapán, de nombre Jesús Bastida que por cierto son de los que forman parte de los municipios aludidos. A todo esto el propio presidente municipal de Mazatepec ha puesto ya tierra de por medio y anunció su renuncia el día de ayer y su retiro a tierras que no dijo a donde pero que avisó que va a huir de la entidad para poner a salvo tanto a su persona como a su familia.

Si este es un mensaje claro de la delincuencia, digno es que lo escuchen muy bien los que aspiran a los cargos para que no anden diciendo que son ellos los que van a mandar cuando ejerzan de presidentes municipales. Ya no se gobierna solo o por capricho, hay elementos a considerar que escapan al control de cualquier gobierno y esto es una realidad con las que las más altas autoridades deben de estar decidiendo que hacer. Mientras tanto, los delincuentes usan y muy bien la frase de que “ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón”, sobre todo cuando se trata de Morelos que brilla por ser la estrella de este tipo de componendas y negocios. Claro, aquí no aplica que tanto roba el que mata la vaca como el que le agarra la pata, porque hay señales de advertencias más que claras que los delincuentes ni siquiera agarran la pata.