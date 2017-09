Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-01

1.- Fracaso anticipado II

2.- Cuernavaca

3.- Uniformes

4.- Educación

1.- Efectivamente, así como en la universidad llegué a pensar que las cosas no saldrían bien y el tiempo y el trabajo realizado por Jorge Juárez Cuevas llevó a los elogios, en otros puntos, las cosas no sólo fueron negativas, sino que empeoraron o no existen, o cayeron en la caza de eventos para treparse a ellos, con el pretexto de que no se tiene presupuesto, pero no son capaces de protestar abiertamente, sino que siguen en el cargo y se quejan en lo oscurito, con la actitud soterrada de querer salvarse ellos, y salvar el cargo, el sueldo, porque, en las quejas de la falta de recursos, ninguno tiene la capacidad de determinar qué haría con más dinero.

Me parece que son tres los que siempre supimos que no funcionarían, se advirtió, a dos de ellos directo a sus jefes y a uno, a él, pero ninguno de los tres poderes entendieron y lo grave es que los que lo padecen son los deportistas en Jiutepec, en Cuernavaca y en la entidad, y lo que falta seguirá en el mismo tenor, en los municipios hasta el uno de enero del 2019 y en la entidad al uno de octubre del 2018; aquí sólo faltan 13 meses, pero serán peores que los que se tienen ahora, porque no sólo no se va a cambiar, sino que se va a profundizar el desorden.

Como en ninguna de las tres dependencias se tiene talento, ni capacidad, ni visión, ni recurso, se les va a padecer, van a continuar montados en las actividades de los otros, y no será para comulgar fuerzas y optimizar recursos, sino porque de su lado no habrá nada digno de citarse, porque no se ha tenido ni se tendrá. Hay maderas que nunca agarrarán el barniz; ¿cómo?

a.- En el caso de Cuernavaca, al frente del deporte se tiene a Moctezuma Serrato Salinas.

b.- Que él fue el que convenció y trajo a Cuauhtémoc Blanco para ser candidato a alcalde. (Después de ver el desastre en el que está Cuernavaca, lo mejor sería que no lo diga)

c.- Que fue deportista, es cierto, y con más fortuna que cualidades; hizo dos goles y el San Luis ascendió; fue campeón con América y con Pumas, y también jugó para Tecos en México

d.- Desde luego que no tiene ni la más remota idea de lo que es la administración deportiva.

e.- Que no le dan dinero para el deporte, que no puede colocar a ninguno de sus amigos.

f.- No va a renunciar jamás; va a continuar hasta el final y no sé si al final del cargo demande al ayuntamiento porque le quitaron la dirección de deportes, siendo puesto de confianza.

g.- Al final del cuento, no hace nada para mejorar; no se sabe que organice eventos serios.

h.- Se le ve que está en los videos, en las fotos, en las inauguraciones, pero todo es de otros.

i.- Siempre se supo que no habría nada nuevo, ni mejor en el deporte capitalino, en relación a lo que se tenía antes. Que está cerca Cuitláhuac Serrato, de mucho ayuda, pero el titular es el otro.

j.- No. Moctezuma Serrato Salinas está al tono de la administración españolizada, tan incapaz como la del propio Jorge Morales Barud. Hoy leía que si esta administración está en pie es por Alejandro Villarreal y mucho hay de cierto en ello.

2.- El Atlético Cuernavaca un desastre, los Alacranes del Puente de Ixtla golearon 3-0 y en el estadio Mariano Matamoros de Xochitepec. Miguel Ángel Velázquez se encamina a su séptimo fracaso al hilo.

3.- Los uniformes de los Alacranes del Puente de Ixtla son bonitos; serían mejores sin el nombre de Julio Espín Navarrete.

4.- En la educación, al menos en la educación física, no se va a hacer nada trascendente mientras el profesorado siga sin unirse y sin protestar lo suficiente para lograr su independencia.