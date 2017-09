Cultura

| Víctor Manuel Barceló Rodríguez

2017-09-01

Desde Tabasco

Así nace la máxima-fundamento de todo acto, que denominó imperativo categórico: obra de tal modo que se torne ley universal. “Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí”.

Es una ética formal la de Kant porque nos lleva a actuar de tal manera que todo el mundo pueda hacerlo, porque así lo considera. Es una Regla para medir nuestros actos. Nos permite evaluar nuestras acciones. Esto nos lleva a la libertad política y al proceso educativo libre, generalizado: “La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades”. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_la_raz%C3 %B3n_pr%C3%A1ctica

Por ello nunca debemos considerar a nadie diferente. Deben cumplirse los derechos humanos -aunque él no use esos términos-. Lo cierto es que en Kant confluye el pensamiento de todos los pensadores anteriores, al unirles en la filosofía moderna, considerando las corrientes empirista y racionalista. Estos últimos estaban muy vinculados con las matemáticas y creían que la razón era la portadora del conocimiento y a la experiencia –empirismo- le daban lugar secundario. Kant aclara que todo conocimiento empieza con la razón pero no puede quedarse allí, existen fenómenos a priori que son parte de la naturaleza.

Así, Kant como pedagogo (dio clases de filosofía, lógica y metafísica en la universidad de Konigsberg.) es racionalista y formalista. Se le tacha, oficialmente, de idealista, ya que elude la materialidad en la ética, como hemos indicado, y constantemente está operando con un hombre ideal, adelgazado, reducido a sus componentes racionales, a su capacidad de actuar según máximas, que es lo que hay que perseguir y que por tanto constituye, obsesivamente para él, el fin de la educación, sin concretar ya más cosas: “La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz”. El formalismo moral del imperativo categórico late aquí, como ideal pedagógico que hace hombre al hombre (ser humano) y lo eleva sobre su propia animalidad.

Para Kant lo que más merece la pena en nosotros es lo que nos humaniza, aquello que, sin negar nuestro componente animal, nos distingue del mundo del hábito y el instinto. Esto puede incurrir en una negación de la materialidad, a pesar de todo, que como muchas filosofías posteriores han señalado, continúa operante en la inteligencia y la razón, sin que la superación o elevación que implican las mismas, constituya una negación absoluta de lo anterior. Uno de los sociólogos del S. XX, entre otras cosas, da la razón y apuesta a las ideas de Kant, desarrollando textos fundamentales para el proceso educativo, de tal nivel que corresponde su lectura comentada, tal es Pierre Bourdieu (1930-2002). Ver: http:// revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/42085/40060

Kant tiene un ideal del hombre como alguien capaz de ejercer su energía suprema para regirse por si solo -en el plano moral al menos-, pero también progresivamente en lo colectivo, político e histórico. Su trabajo sobre pedagogía- resultado de la recopilación que sus alumnos hicieron de textos relacionados- indicaría el camino que ha de seguir la persona para esta propuesta cultivada, colectiva, que sería la educación: “De dónde viene el ser humano todos lo sabemos, a donde quiere llegar pocos lo conocen”, por tanto, habrá de empeñarse para definirlo y lograrlo a través de la educación.

Tal vez en el fondo la pedagogía kantiana sea como si el paso por la educación obrara de inevitable esfuerzo desempeñado, con el fin de rendir a la materialidad que nos configura, para rápidamente “dejarla entre renglones” y avanzar más allá, sin reposo: “Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón”. (Continuará) Ver: https://educayfilosofa.blogspot.mx/2013/02/pedagogia-de-immanuel-kant.html

v_barcelo@hotmail.com