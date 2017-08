Local

Gerardo Suarez |

2017-08-31

-Dijo que hasta el momento el Impepac no ha recibido la ampliación presupuestal que solicitó por 42 millones de pesos

-A unos días de que inicie el proceso electoral, el órgano electoral podría entrar en una parálisis: Carlos Alberto Uribe Juárez

En riesgo se encuentra el proceso electoral porque hasta el momento y a solo una semana para que arranquen los comicios, no se cuenta con la ampliación presupuestal de 42 millones de pesos que le solicitó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana al gobierno de Graco Ramírez, reconoció el consejero Carlos Alberto Uribe Juárez, quien aclaró que el dinero se necesita para la renta de los consejos distritales y municipales porque de no darse el recurso, se estaría ante una parálisis.

Comentó que a 11 días de inicie el proceso electoral local, que coincide con el federal, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) confía en que se le otorgue la ampliación presupuestaria que ha estado solicitando durante los últimos meses para que existan las condiciones para que la sociedad salga a ejercer su derecho político a través del voto.

En este sentido, el consejero electoral del IMPEPAC, Carlos Alberto Uribe Juárez, recordó que será el próximo 8 de septiembre cuando arranquen los trabajos preparatorios del proceso electoral, esto al reconocer que tras varias solicitudes realizadas para una ampliación presupuestal al Ejecutivo no hubo respuesta favorables para que cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a todas las tareas organizativas del proceso venidero.

Tras la negativa de dotarles de más recursos, el IMPEPAC, dijo, promovió un juicio electoral ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cual recausó al Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM), mismo que lo admitió, además de que se hicieron las notificaciones respectivas tanto al Ejecutivo como al Congreso, por lo que se está a la espera de que finalice a favor de este órgano electoral.

Refirió que se está en el entendido de que el Ejecutivo estaría turnando al Congreso local la solicitud de ampliación presupuestal, confiando pues que a la brevedad las instancias correspondientes determinen dotar de la suficiencia presupuestal y tener, tal como lo mandata la Constitución Política federal, un proceso ordenado, en tiempo y forma, con las garantías de certeza y legalidad, que es lo que se merece el estado de Morelos.

Asimismo, en este sentido, el consejero electoral recordó que la última solicitud de ampliación presupuestal presentada al Ejecutivo fue de 42 millones de pesos, puesto que el IMPEPAC al arrancar el proceso electoral como primera tarea tendrá que instalar los consejos municipales y distritales.

Estos, continuó, son quienes llevarán las etapas de registro de los candidatos, de dar seguimiento a cualquier queja o denuncia que se presente por alguna posible afectación al proceso electoral y quienes tras la elección realizarán el cómputo respectivo.

Ya que no se podría tener un escenario donde no haya consejos instalados porque se estaría ante una parálisis del proceso electoral que no es permisible, puesto que es parte crucial para llevar a buen término el proceso electoral, acotó Uribe Juárez.