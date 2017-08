Local

Erick A. Juarez |

2017-08-31

Para el magistrado y ex titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón Vega, en el juicio político que se ejecutó en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo -en el mes de diciembre pasado-, los impartidores de justicia se condujeron con “ética judicial”, lo anterior, luego de que este miércoles funcionarios judiciales recibieran una conferencia magistral referente a la “Ética para servidores públicos judiciales”.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón fue el encargado de impartir la conferencia magistral denominada “Ética para servidores públicos judiciales”, con la intención de reafirmar las virtudes aprendidas, como la imparcialidad, honestidad, fortaleza, prudencia, templanza, a fin de prevenir conductas desviadas y tener como objetivo la impartición de la justicia.

Este tema abrió la coyuntura para que al magistrado Falcón se le cuestionara respecto a la ética con la que se condujeron los magistrados del Poder Judicial en el caso del juicio político contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo; por lo que el impartidor de justicia aseveró que sus homólogos trabajaron con legalidad y ética judicial, al momento de trabajar según “lo mandata la ley”.

Con una voz temerosa, el magistrado Miguel Ángel Falcón dijo: “Sí hubo ética judicial, y además me parece que se trabajó con lo que está establecido en la ley, claro que sí y no lo dudo, y aseguró que sí hubo ética (…) Porqué se actuó conforme debió haber sido y conforme para el caso del Poder Judicial, nosotros actuamos en una cuestión jurídica y conforme lo mandata la norma, la ley pero los magistrados estuvimos también de acuerdo con esas cuestiones éticas en todo momento”, aseveró.

En tanto, el ministro en retiro de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón fue cuestionado sobre la ética de los magistrados del Poder Judicial y diputados del Congreso del Estado, quienes están subordinados por el Ejecutivo con fines políticos, el ministro jubilado, aseveró que el problema fue teórico, situación que desconoce las situaciones en cuánto se ejecutó un juicio político en contra del edil capitalino, Cuauhtémoc Blanco..

“Lo que me están planteando es un problema teórico, bueno naturalmente desconozco esas situaciones concretas y no me atrevería a dar una opinión en torno a un tema que no es de mi conocimiento”, declaró.

Azuela Güitrón reveló que la ética no es materia de sanciones, en el plano simbólico todo servidor público, ya que debería firmar un compromiso ético que permitiera, cuando faltara a los principios, el que se hable con él y decirle que está violando la conducta ética a la que se comprometió y en caso de que haya acusaciones en su conducta

El pasado 16 de diciembre del 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJEM), realizó una sesión extraordinaria, para instalar la Comisión Instructora del Juicio contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero se negaron a detallar las fechas del proceso judicial para que sea sancionado el alcalde o exonerado.

De acuerdo a la presidenta del Tribunal, Carmen Cuevas López, la Comisión fue notificada en la misma sesión. “La Comisión Instructora ya fue notificada se le turnará el expediente y procederemos en consecuencia, esa es parte de los puntos que la propia Comisión analizará y en su momento se les hará de su conocimiento, hasta este momento es lo único que tengo que comunicar”, señaló.

En la sesión del último día de actividades del Poder Judicial, debido a su periodo vacacional, los 16 magistrados que integran dicho tribunal, votaron habilitar el día siguiente (sábado) como día hábil para que se integrara la comisión Instructora en contra del edil capitalino.

Y es que en su momento, la Comisión quienes iban a decidir enjuiciar o no al alcalde capitalino, estuvo conformada por los magistrados Elda Flores León y Manuel Díaz Carvajal y es presidida por la magistrada Carmen Cuevas, esto luego de que este miércoles se llevara a cabo una conferencia magistral referente a la “Ética para servidores públicos judiciales”.

El 28 de agosto del 2013, el magistrado del Poder Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega se agarró a golpes en contra de uno de sus homólogos, ya que en la sesión ordinaria, Falcón Vega empujó a su compañero, Valentín González para arremeter a golpes a su homologo, Rubén Jasso Díaz, luego de que éste último exhibiera los actos de corrupción y nepotismo del entonces titular del Poder Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega.