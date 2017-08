Local

Yesenia Daniel |

2017-08-31

Jojutla, Mor.- Egresados de la Máxima casa de estudios en el estado, manifestaron su respaldo y solidaridad a las acciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en la lucha por el pago del salario de 6 mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza; el dinero es retenido por el gobierno del estado que encabeza Graco Ramírez.

En la zona sur la UAEM tiene dos campus de estudios superiores: la sede del Jicarero y la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ), además de las preparatorias de Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla, así como el campus en Mazatepec, por lo que los egresados que ayer manifestaron su apoyo destacaron que la labor social de la Universidad no es pequeña, en contra parte, la afectación de la retención de los recursos para el pago de la nómina afecta a los miles de trabajadores.

“Los presentes abogados somos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mejor conocido como campus sur de la Universidad; pertenecemos a diferentes generaciones de egresados y nos hemos reunido para expresar nuestro respaldo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a nuestra alma máter, a la que nos dio las bases y nos formó como los profesionistas que hoy somos, externamos nuestro respaldo a los catedráticos, investigadores, personal administrativo, ex trabajadores, jubilados y pensionados; sobre todo a la comunidad estudiantil que hoy nos acompaña ya que los actos emprendidos por el gobierno del estado, específicamente por el ejecutivo estatal bajo el absurdo argumento de retenerles las participaciones federales en el entendido de que no se lo van a gastar en lo que tendrían que gastárselo”, declaró Paul Zaragoza Popoca, delegado en la zona sur del Foro Morelense de Abogados.

En el pronunciamiento estuvieron también estudiantes de la ESSJ, quienes junto con los egresados consideraron que la retención de las participaciones de la Universidad “es un hecho, notoriamente y evidentemente ilegal”, ya que el ejecutivo del estado no puede, bajo ninguna circunstancia condicionar el otorgamiento de dichas participaciones que proceden del gobierno federal, y que violan su principio de autonomía.

Por este hecho, el abogado Paul Zaragoza, destacó que ya tienen preparada una queja para presentarla en la visitaduría de la zona sur de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por atentar contra los derechos de los catedráticos y trabajadores al no recibir un salario por el trabajo que ya realizaron.

“Ahorita los maestros y catedráticos están trabajando sin un salario, se pensaba que a partir del lunes (pasado) se iba a dejar de dar clases pero los catedráticos están haciendo un esfuerzo y siguen dando las clases; no podemos esperar como egresados o como parte de la sociedad, a que ya no se puedan dar clases o que ya no se pueda subsanar esta cuestión, o que los compañeros puedan perder el año”, agregaron.

A la vez hicieron un llamado tanto a los estudiantes de esta institución, como a la sociedad a no dejar sola en esta lucha a la UAEM, ante un acto que consideran ilegal e injusto.

Si no existiese eco en las instancias estatales, los abogados destacaron que acudirían ante instancias federales para presentar las denuncias correspondientes por ser los recursos económicos que están retenidos, de índole federal.

Finalmente también hicieron un llamado a las autoridades competentes a dejar de lado rencillas políticas y dejar de afectar a la Máxima casa de estudios, y que en caso de existir sospechas de anomalías de parte del gobierno contra la rectoría, presentar las pruebas y denuncias correspondientes.