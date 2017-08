Local

Guadalupe Flores |

2017-08-31

-Ante el desorden imperante en el sector, informó Enrique Ramos Cepeda

Para los transportistas la falta de un Plan Estatal de Movilidad ha provocado el desorden en el sector, como es la sobresaturación de unidades en la zona metropolitana de la entidad, así como la falta de modernización del servicio, entre otros.

Sobre esto, Enrique Ramos Zepeda, presidente de la Confederación de la Alianza de Transportistas, señaló que durante los últimos cinco años la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ha trabajo en base en ocurrencias.

“Están por ocurrencias, están por emergencias, están por circunstancias temporales, o sea, lo que se les presenta van tratando de resolver y un servicio con tanta necesidad no puede estar por ocurrencias", aseveró.

De acuerdo con el líder transportista “está paralizado el sector transportista, no hay modernización del transporte, no sesiona el Consejo Consultivo del Transporte” y señaló que pareciera que no hay interés de las autoridades de la SMyT.

“Lamentablemente el tema del transporte se ha politizado, se ha usado para intereses de algunos actores políticos; nosotros pedimos un plan de modernización del transporte, porque la Secretaría solo se ha encargado de dar muchos permisos para taxis, la ciudad está atiborrada de taxis, debemos darle orden al transporte y cambiar unidades”, dijo.

Ramos Zepeda dijo que es urgente que se cree un plan de movilidad, tránsito y transporte en Morelos que contempla la Ley de Transporte en el estado e insistió en que se convoque a sesión del consejo Consultivo del Transporte.