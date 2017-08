Observador político - Fin de sexenio

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-08-31

Desde sus aspiraciones por ser candidato para competir por la presidencia de la república a ser el fiscal nacional anticorrupción, el gobernador de Morelos va por su sexto y último año de gobierno en medio de un estado convulsionado y en crisis de todo tipo: económico, gobernabilidad, seguridad y empleo. Las cosas, para el responsable de la nueva visión no le salieron y hoy, heredará una loza muy pesada a quien intente ser su sucesor por el PRD a partir del 2018. Resta un año al actual gobierno, será el más complicado en todos los sentidos y lamentablemente lo que está sucediendo en materia de inseguridad es lo máximo que este estado puede aguantar.

RECHAZO SOCIAL A PARTIDOS POLÍTICOS.- La situación que viven todos los partidos hoy en día es de rechazo, reprobación social e incluso, de odio social porque se ha visto como los que llegan a gobernar se convierten en los nuevos ricos desplazando a sus antecesores. Le pasó al PRI, luego al PAN y ahora al sol azteca. Pero el problema se vive en todos los institutos políticos y por ello, la sociedad está cansada de todos, sin excepción y por tanto, ahora tendrán que definir a quienes consideran la mejor opción y líderes natos que generen votos y contribuyan a ganar sin tener algún pasado o historial negro que les pueda afectar antes, durante o después el proceso electoral.

Es ahí donde están dialogando los presidentes de los partidos, sobre todo aquellos nacionales que decidirán en las canchas de la Ciudad de México y por tanto, en sus respectivos estados sus representantes tendrán que acatar la decisión máxima que se tome al respecto.

Hay hoy en día varios políticos que han sido señalados o vinculados con la maña, todos saben sus nombres, todos los identifican, pero nadie dice nada, incluso, la propia Fiscalía Estatal o la Procuraduría General de la República, por lo tanto, tendrán que llegar los tiempos electorales para anunciar que todos sin excepción serán investigados y al final no pasará nada pese a la desconfianza social que existe entre algunos políticos que no tienen ni gozan de buena reputación.

LAS ALIANZAS EN LA INCERTIDUMBRE.- En Morelos el PRD está trabajando intensamente para lograr la alianza principal que les permita mantener el poder otros seis años en Morelos y esta se daría solamente con Acción Nacional. Los acuerdos del sol azteca en la entidad están ya fortalecidos con partidos como el Social Demócrata que hará todo lo que le orden los amarillos por haberse convertido en un mini partido que solo sirve para recibir el casi medio millón de pesos mensuales y que durante la temporada electoral se incrementará al doble. Pero decíamos que la alianza además de MC también la quieren hacer con el PAN y quitarle unos cuantos votos al PRI.

Por otro lado, el Revolucionario Institucional se mantiene firme en lograr la alianza de antaño con el Verde Ecologista y Nueva Alianza pero en su intención de ampliar con el Encuentro Social que hoy su principal figura a nivel nacional es Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Mientras que Morena ha mantenido una firmeza y podría ir en alianza solo con el Partido del Trabajo y hasta ahí, donde se han apuntado además de Rabindranath Salazar Solorio por el partido de Andrés Manuel López Obrador, el senador Fidel Demédicis Hidalgo y el mismísimo Manuel Martínez Garrigós, quienes intentan a través de una encuesta decidir quién será el abanderado a la gubernatura entre estos dos partidos. Seguro, es que Rabín ya es el de Morena pero los otros insisten en hacerle sombra y la sorpresa se puede dar en cualquier momento en caso de aceptar una encuesta para medir a estos tres personajes. De lo contrario, tanto Fidel como MMG podrían fracturar el proceso del partido del Peje.

EL PAN, DICE NO A LA ALIANZA CON GRACO.- La insistencia con la que los perredistas intentan ir de la mano en un amasiato con el PAN es intensa, sin embargo, los panistas están vendiendo caro su amor y por tanto, su principal argumento es que en Morelos ellos requieren de morelenses y políticos honestos que evidentemente no están ni aunque busquen en el PRD, al menos entre la mayoría de los aspirantes a candidatos.

Por ello, durante los trabajos para la concreción de la plataforma política del PAN, su líder estatal, Juan Carlos Martínez Terrazas, reconoció que en la actualidad los morelenses quieren se termine con aquellos funcionarios que llegan todos los días a su oficina y solo esté pensando en cómo acrecentar su patrimonio personal o familiar.

Aún más, reconoció que los ciudadanos no quieren que los políticos vengan a enriquecerse de la política; “el empresario, el constructor, no quiere más que le tengan que decir que vaya con el hijo del mandatario estatal o con la esposa, o con este, para poder ser favorecido en el desarrollo o en alguna obra” y más porque considera que no han sido claros y por ese tipo de actuar es que han dicho no a una alianza y no solo por el mandatario estatal o el partido o bien, el gobierno en turno, sino que su negativa obedece a que los ciudadanos nos quieren más a este gobierno.

Incluso, recordó la desgracia sucedida en la obra del Paso de la Muerte: “Lamento que cada kilómetro del Paso Express haya costado 158 millones de pesos, y que se tenga un presidente de la República (Enrique Peña Nieto) que cuando vio los efectos ocasionados por la mala obra, ya no se asomara a inaugurar el auditorio Teopanzolco. Por lo que resaltó que esta obra padece lo mismo que el Paso Express ya que pese a que el gobierno del estado, a través de un boletín de prensa, fechado el 2 de julio del 2016, informó a través de la Secretaría de Obras Públicas, que estos trabajos costarían 100 millones de pesos, cuando en los hechos Graco Ramírez, gobernador del estado, finalmente dijera que costó más de 210 millones de pesos, y eso es corrupción.

Y la conclusión fue que quien sea el gobernador emanado de ese instituto político, “que aun siendo del partido si se le ocurre tomar un solo peso del erario estatal, el primer enemigo al que se va a enfrentar será a su propio partido. Y eso quiero decirle con toda sinceridad”.

Y es que dijo que para el PAN la conformación de la plataforma política con miras al 2018 es muy importante para acabar con ese cáncer que tanto aqueja a Morelos y al país, pero para ello, reconoció que no podrán solos, ni el candidato, gobernante o gobernantes que lleguen, porque la importancia radica en que entré más sociedad organizada haya que no solo exija, sino que participe, el cambio de México y de la entidad, será una realidad y no una utopía.