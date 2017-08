Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-31

1.- El fracaso anticipado

2.- Javier por siempre

3.- Corachivas

4.- Baxter

1.- No es la primera vez que hablo de esto, pero creo que es necesario recalcar lo que se veía venir, y no se necesitaba ser adivino, bastaba saber quiénes serían los que iban al frente del deporte en cada una de las áreas que voy a tocar para conocer el final; un final de partida se veía, porque los que estaban al frente no responderían, y en todos acerté, menos en uno, en donde, el trabajo del titular del deporte está por encima de lo esperado y sigue en ese tenor, con todo y que encontró ruinas en la oficina, porque antecesores se mostraron en su justa dimensión, en la incapacidad total, y que también se advirtió, se criticó y nunca se superó, sus jefes se sintieron ofendidos con nuestros escritos; siguen en el enojo; pero mi gusto es que ahora las cosas están funcionando, pero no en los otros frentes en los cuales pronostiqué el fracaso y fue peor de lo que se esperaba; los que se designaron quedaron en condiciones lamentables y, lo peor, es que el tiempo camina y no se tiene ninguna posibilidad de que, al menos, se recupere el terreno, ya con los años que se tuvieron al frente de los cargos, y, lo peor, no hay exigencia de parte de los que les colocaron, ni de los afectados; siempre ajenos a las posibilidades de mejora; no hay la intención de un despertar; no se organiza nadie para levantar la voz, y así se va hacia el final, se va llegando a la hora de irse, y se van a ir impunes, sin pagar nada por el gran daño que le están haciendo al deporte, en una situación entre cinismo y soberbia, dos de las referencias que se tienen en la presente administración que va perdiendo a la entidad, a la que ha masacrado con su incapacidad, su falta de talento y fuertes indicios de la corrupción, y es el deporte una de las víctimas principales que se tienen del régimen, cuyas autoridades se han convertido en las peores de la historia de la tierra zapatista.

a.- En la Universidad, cuando se supo que iba Jorge Juárez Cuevas al deporte, no sé la razón, pero a quien se había criticado en otras épocas, se le dio su tiempo y ganó el reto.

b.- En poco tiempo fue creciendo, habló con sus profesores, éstos lo respaldaron, y casi todos se aliaron para esta labor, y los triunfos empezaron a llegar en todos los niveles.

c.- Juárez Cuevas tenía el respaldo de sus amigos; eso lo hizo fuerte, pero al interior, él se fue haciendo fuerte al paso de los días y tuvo a la institución presente en la sociedad.

d.- Los presupuestos fueron en ascenso, y él los optimizó; fue adelante y fue ganando las voluntades de los entrenadores, de las autoridades, de los alumnos, de los críticos.

e.- Salvo este año, en todos los anteriores, en la Universiada nacional se ganó medalla.

f.- En los deportes en los que no hubo medalla, vino siempre el esfuerzo y papel digno.

g.- Pero también el deporte para los hijos de los trabajadores, y los cursos de veranos que fueron creciendo en cuanto a número y calidad, con monitores bien capacitados.

h.- Se le vio crecer al arquitecto, se le vio atento al trabajo, y aunque había detalles, uno fue el caso del tiro con arco, la razón se le dio cuando ha seguido con labor a largo plazo

i.- No está acabado nada; no se tiene nada finalizado, pero se está en el sendero de dejar las bases para el futuro que se sigue acercando, y se espera que en el futuro haya frutos.

j.- En los otros detalles, ya será el día de mañana cuando lo toque, cuando se le de salida

2.- Javier Hernández Fernández no volverá a los patios de la escuela Miguel Hidalgo, pero se le recordará por siempre; su buen humor y su trabajo ahí se queda por siempre.

3.- Los Corachivas tendrán partido sencillo para este fin de semana, los visita Celaya, el que arrastra la cobija; y no se dude que el árbitro expulsará a alguien de los Toros.

4.- Baxter primer lugar en el torneo de una compañía telefónica; se esperaba; su talento y su trabajo ahí están. Lo único malo es que los uniformes para los ocho equipos que llegan al estatal los entregará Jacqueline Guerra Olivares el lunes a las 16 horas en el Instituto. A ver si no los sala.