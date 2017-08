Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-31

CUERNAVACA, MOR.- Todo está del lado del seleccionado mexicano para que frente a la escuadra de Panamá se logre el pasaporte al mundial de Rusia, primero que se estará en casa y que el rival es de lo más débil; lejos de lo que se mostró hace cuatro años, cuando hasta se necesitó del aporte arbitral para que los verdes salieran con banderas al aire, y de una caída increíble en los últimos minutos de los propios canaleros para perder en casa frente a los Estados Unidos, para que con ello se tuviera el cuarto lugar del hexagonal y con ello la oportunidad de vencer a Nueva Zelanda para estar en el mundial en Brasil, lo que, al final se logró, aunque para que en la etapa culminante se perdiera en el cuarto partido, en una historia que es la constante.

Está aquí el seleccionado, y pese a las malas condiciones climáticas, las autoridades del Instituto del Deporte no han puesto objeción para que se ocupe el estadio Centenario, cuando que, si fuera para los morelenses, sin duda que se hubiera impedido el paso, pero no para los fuereños, dado que aquí se practica el candil de la calle y oscuridad de su casa, y se difunden videos donde los aficionados se dicen agradecidos porque la selección verde esté en territorio morelense por segunda ocasión con el entrenador Osorio, quien va a calificar el viernes y con ello sus bonos volverán a subir, hasta que se enfrente a otro equipo de cierto nivel para que vuelva a la realidad al escuadrón citado.

No es necesaria mucha sapiencia, los jugadores siempre declararán lo mismo, que se hará el esfuerzo, que el rival es difícil, que esperan contar con el respaldo de los aficionados, aunque cuando los abuchean, no falta quien salga a decir que no juegan para ellos, y sin que nadie desmienta de momento, sino hasta después, y no por arrepentimiento, sino porque se va el filete para los dueños del balón, porque aquí lo que importa es el dinero, y al aficionado se le ve como cliente, no como persona, pero pocos son los que reflexionan sobre lo que está pasando, por ello se sigue abusando de él, y se le da el espectáculo que se quiere y cuando se quiere, y pese a los fracasos, no importa, al día siguiente se vuelve a hacer la promesa de que todo cambiará en adelante, y los fanáticos compran boleto y ven la televisión, creyendo que lo que les venden es lo mejor, hasta que viene un nuevo descalabro.