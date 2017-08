Local

Yesenia Daniel |

2017-08-30

-Hace unos días las fuertes lluvias desbordaron la Barranca Salada; 358 familias afectadas; esta vez la “Contreras”,

-Se sale del cauce el río Chalma afectando a 23 familias de las colonias Centro y Emiliano Zapata

Puente de Ixtla, Mor.- Las lluvias no han dado tregua a la gente de Puente de Ixtla, apenas hace dos días más de 200 personas terminaron de echar sus cosas al carro de la basura porque quedaron inservibles, y ayer la barranca Contreras desbordó sus aguas junto con el río Chalma afectando a 23 familias en las colonias centro y Emiliano Zapata.

De manera general, las lluvias de los últimos días en la entidad y de manera particular en la zona sur, han dejado afectaciones en cerca de 150 viviendas en donde viven más de 300 personas en el municipio de Puente de Ixtla; carreteras estropeadas por donde están pasando camiones pesados desviados desde Cuernavaca, y el incremento crítico de los niveles de los ríos como el Amacuzac en la comunidad de Tehuixtla, e incluso el lago de Tequesquitengo que ha rebasado su límite de capacidad y en donde se mantiene constante vigilancia.

En el caso de Puente de Ixtla, ayer por segundo día consecutivo la lluvia desbordó el río Chalma que a su vez colmó la barranca Contreras, el saldo fue de 23 viviendas afectadas en donde se realizaron labores de limpieza y desinfección.

“Antes Protección Civil nos avisaba con tiempo, en esta temporada de lluvias no nos avisaron nada, no sé si Protección Civil tenga otros asuntos más alarmantes, pero no ha habido eco para apoyar, ahorita necesitamos bomba para quitar el agua, cloro, etcétera y no ha venido nadie”, denunció ayer por la mañana Fermín Sandoval Galindo, habitantes de la calle 5 de Febrero, de la colonia Centro.

Para Julio Arroyo Mora, vecino de la calle Aldama, en la colonia Centro, una posible solución para evitar una inundación de esta magnitud, sería que el municipio o el gobierno del estado o federal, elevara “un poquito” el puente que comunica a sus habitantes, y que está encima del río Chalma, “tal vez no sería la solución total pero elevar la barda del puente podría detener el agua”, reflexiona Julio Arroyo, quien atina a señalar que las autoridades no han tenido voluntad o visión de esto.

Con la mano que sostiene su escoba llena de lodo, señala el otro lado del puente, allá quedaron alrededor de 10 familias que no pudieron salir porque el agua no se los permitió, quedaron ayer incomunicadas.

La gente afectada coincide en que la cantidad de agua que llovió en estos días es atípica, y que hace 8 o más años que no tenían una inundación de esta magnitud.

La presidenta municipal, Dulce Medina Quintanilla, detalló las afectaciones en su municipio: las zonas más afectadas entre lunes y martes fueron la colonia Morelos y La Providencia que perdieron todas sus cosas, en total 358 familias; mientras que en la colonia Emiliano Zapata 30 familias afectadas. En ambas zonas se llevaron a cabo protocolos de sanidad y desinfección en depósitos de agua, cisternas y encalamiento.

El municipio habilitó el comedor comunitario y un albergue en donde durmieron algunas familias de las zonas más afectadas; así también se acopló un centro de acopio en la Instancia de la Mujer, ubicado a un costado del auditorio municipal en donde se recibirán donativos de productos de primera necesidad, ropa limpia, sábanas y alimentos no perecederos.

“Ayer se tiraron 120 colchones al carro de la basura, la gente no tiene en dónde dormir”, declaró la alcaldesa al tiempo de asegurar que se buscará gestionar los apoyos para los afectados.