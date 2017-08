Local

Aldesa no reparó averías por la Siglo XXI: ASURCO

Redacción | Jorge Robles Salazar

2017-08-30

Cuautla, Mor.- Luego de la que la empresa española Aldesa, encargada de la Construcción del Paso Express, dejó de construir la Autopista Siglo XXI, después de la polémica que se originó por el socavón que se formó en esa vialidad hace unas semanas y como saldo dejó dos personas fallecidas.

Ranulfo Flores Benítez, Presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), informó que se firmaron minutas con la empresa de reparación de daños para los canales afectados durante los trabajos y a dos años de esto, Aldesa no ha cumplido ni cumplirá su compromiso con los ejidatarios.

Recordó que a 40 días de que el gobernador, Graco Ramírez se comprometiera con ejidatarios de la zona oriente a exigirle a la empresa Aldesa que repare los daños ocasionados en los canales de riego por los trabajos de la Autopista Siglo XXI, la empresa española no concluyó la reparación de las averías ocasionadas, y los agricultores continúan padeciendo las afectaciones en sus cultivos.

Flores Benítez señaló que en julio pasado el gobernador, raco Ramírez se comprometió en Jonacatepec a exigir a Aldesa la reparación de los daños y de no ser así no será inaugurada la vía, por lo que a 40 días del compromiso del mandatario estatal, la empresa y ninguna autoridad se ha hecho responsable de continuar con la reparación de los daños que dejó la empresa española.

Las afectaciones se originaron en el cruce de canales de riego como es en Huichilla, Las iguanas, Tecomalco y El Mirador, dañando a 14 ejidos y dos mil 500 hectáreas.

Asimismo, denunció que Aldesa intentó reparar los daños en los canales, pero fueron obras inservibles que han ocasionado más desgaste de lo que ya existía e incluso dijo que construyeron sifones a un costado de la autopista, lo que provoca desbordes y encharcamientos que podrían originar socavones en la vialidad como sucedió en el Paso Express.

Ante esta situación existe preocupación por los ejidatarios, ya que existe incertidumbre de quien se encargará de la reparación de los daños, ya que se desconoce quién es la nueva empresa responsable de los trabajos de construcción.

Enfatizó que ante la falta de respuesta por parte de la empresa constructora que ya se fue del país y de las autoridades, los ejidatarios planean tomar medidas más drásticas para que su voz sea escuchada y no permitirán que continúen los trabajos de la Autopista.

Los inconformes planean bloquear los trabajos en los ejidos afectados en los próximos días y de no obtener respuesta el bloqueo podría ser indefinido, “mientras no sean reparados los daños no funcionará esa autopista”.

Los ejidatarios también exigen dialogar con las autoridades, ya que existen tierras que no están funcionando por la falta de los sifones e incluso las afectaciones podrían aumentar una vez que pase la temporada de lluvias.