2017-08-30

1.- Educación y deporte

2.- Javier Hernández

3.- Selección

4.- Cuautla

1.- El deporte, desde luego, está ligado a la educación, en un vínculo indivisible, pero en la entidad, las cosas no caminan así, lo hace cada quien por su lado, en gran medida porque el gobierno no tiene como política de estado ni la educación y mucho menos el deporte, y entonces permite que cada quien haga lo que le parece y en la forma en que lo considere conveniente, que al fin el deportista no se inmiscuye ni protesta por cosas de dinero; cuando no se le da el respaldo, por lo general da la espalda, acaso emite algo parecido a declaraciones, pero apenas se le invita a recibir reconocimiento por parte de los que le rechazaron en sus peticiones de respaldo, ante el propio régimen, y acude y da las gracias, se le olvida que no tuvo apoyo, y las migajas que se le dan, las enaltece, sin entender que es parte de la obligación de las autoridades, pero aquí, por nada se hace la fiesta, y, desde luego, si la autoridad sabe que el deportista, en general, se conforma con lo poco que pueda dar, no hay razón por esforzarse, y así se va un sexenio y viene otro y las cosas siguen igual, aunque en el presente se está peor que nunca, pero que con Jorge Carrillo Olea porque tuvo a Arturo Becerril Avelar al frente del deporte y su trabajo ahí queda; peor que con Sergio Estrada, porque Joaquín Sánchez Palma supo escuchar y se defendió de determinaciones oficiales, como cuando Juan Antonio Hernández Vanegas quiso para el estadio Centenario; y peor que con Marco Antonio Adame Castillo, porque primero Joaquín y después Guillermo Acevedo Trujillo, tienen los números más altos en lo que a medallas se refiere ganadas en los nacionales de Olimpiadas, pero aquí se padece por igual la ineptitud y soberbia de Graco Ramírez y Jacqueline Guerra, quienes van a la historia como lo peor de la entidad, cada quien en su género y contando

a.- Siempre se pensó en poder aglutinar a todos los organismos estudiantiles en el área del deporte; desde la inicial hasta la Universidad, pero jamás se ha tenido una liga total.

b.- Jacqueline Guerra jamás lo intentó, no le importó; no le interesó; nada le interesa.

c.- La Universidad hace su trabajo, tiene su esfuerzo y tiene sus instalaciones para no ir a ver a la titular del deporte; puede satisfacer sus necesidades pese a poco presupuesto.

d.- La Universidad cuenta con un Jorge Juárez Cuevas de esfuerzo y aceptación, y por eso se está caminando, y ahora apoya el IEBEM con instalaciones para sus juegos.

e.- Este año, en la educación básica le pintaron caracolitos a Jacqueline porque con recursos propios se pagaron los uniformes a los niños que estuvieron en los nacionales.

f.- Y lo mismo fue en la educación primaria que en secundaria; Jacqueline ni pintó.

g.- En el caso de media superior; si algo se dio fue poco, a cambio medalla de bronce.

h.- Dentro del propio IEBEM, la educación física endilgada a Ramón Ortiz, se le condena a la tumba; lo peor es que el profesorado sigue guardando silencio; ¿resignado a perder?

i.- Hoy volví a tocar el punto, y cuando los coordinadores estaban en problemas, los supervisores guardaron silencio; los nuevos profesores van directo a escuelas y nadie está defendiendo a la educación física; apenas una escaramuza pero pronto se olvidó.

j.- El deporte, en sí, en Morelos, a 13 meses del final del sexenio un desastre; gracias Jacqueline. Advertí que el equipo de Graco en deporte fracasaría; me quedé corto.

2.- Javier Hernández. De ti nos guardamos tus bromas, tu trabajo, tu esfuerzo, tu saber ser compañero, tu nobleza, tu cariño a los niños. Formaste una gran familia. Descansa.

3.- La selección llegó y se encontró con lluvia. Creo que Tláloc tampoco quiere a Osorio.

4.- Los Arroceros del Cuautla en zona de calificación, pero debe pelear por el ascenso.